КАБАР: Киргизстанските власти препоръчаха на жителите на страната да се откажат от новогодишната пиротехника

Министерството на природните ресурси, екологията и техническия надзор на Киргизстан призова населението да се откаже от новогодишната пиротехника заради негативното ѝ въздействие върху околната среда, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.
В министерството поясниха, че използването на пиротехника води до влошаване на качеството на въздуха - особено през зимата, когато заради температурната инверсия замърсителите се натрупват в приземния слой. Освен това фойерверките образуват значителни обеми твърди битови отпадъци и увеличават рисковете от пожари.
Вместо фойерверки министерството препоръчва екологично безопасни решения като светлинни инсталации и шоута с дронове, които позволяват празничната атмосфера да не вреди на природата.
В тази връзка министерството предлага на упълномощените държавни органи и общините също да се откажат от пиротехника по време на празничния период.
