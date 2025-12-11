КАБАР: Киргизстанските власти препоръчаха на жителите на страната да се откажат от новогодишната пиротехника

Подробно търсене

Виктор Турмаков
Илюстративна снимка: AP Photo/Julio Cortez
Бишкек,  
11.12.2025 16:59
 (БТА)

Министерството на природните ресурси, екологията и техническия надзор на Киргизстан призова населението да се откаже от новогодишната пиротехника заради негативното ѝ въздействие върху околната среда, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

В министерството поясниха, че използването на пиротехника води до влошаване на качеството на въздуха - особено през зимата, когато заради температурната инверсия замърсителите се натрупват в приземния слой. Освен това фойерверките образуват значителни обеми твърди битови отпадъци и увеличават рисковете от пожари.

Вместо фойерверки министерството препоръчва екологично безопасни решения като светлинни инсталации и шоута с дронове, които позволяват празничната атмосфера да не вреди на природата.

В тази връзка министерството предлага на упълномощените държавни органи и общините също да се откажат от пиротехника по време на празничния период.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и киргизстанската новинарска агенция КАБАР)

/БЗ/

