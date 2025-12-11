„Дисни“ инвестира 1 млрд. долара в „ОупънЕйАй“ и лицензира над 200 свои герои за видеосъдържание с ИИ

Американският развлекателен концерн „Дисни“ (Disney) ще инвестира 1 млрд. долара в „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и ще лицензира свои популярни герои и интелектуална собственост за генериране на кратки социални видеоклипове чрез платформата „Сора“ (Sora). Това съобщиха двете компании в съвместно изявление.

Тригодишното лицензионно споразумение ще позволи на потребителите да създават по заявка видеоклипове чрез „Сора“ с участието на над 200 героя от „Дисни“, „Марвел“ (Marvel), „Междузвездни войни“ (Star Wars) и „Пиксар“ (Pixar). Част от генерираните видеоклипове ще бъдат достъпни за стрийминг в платформата „Дисни+“ (Disney+).

Съгласно споразумението „Дисни“ става първият голям партньор за лицензиране на съдържание в „Сора“– платформата за кратки видеоклипове с ИИ на „ОупънЕйАй“. Моделите на компанията ще могат да използват костюми, реквизит, превозни средства и емблематични среди от библиотеката на студиото. Споразумението не включва права върху гласове или подобия на реални личности.

Платформата „ЧатДжиПиТи Имиджис“ (ChatGPT Images) също ще може да генерира изображения по кратки текстови заявки, като използва същата интелектуална собственост на „Дисни“. Освен това „Дисни“ ще стане основен корпоративен клиент на „ОупънейАй“, използвайки неговата платформа API за нови продукти, инструменти и преживявания, включително за „Дисни+“, както и чрез внедряване на „ЧатДжиПиТи“ за служителите.

По силата на споразумението „Дисни“ ще инвестира 1 млрд. долара в „ОупънейАй“ и ще получи опции за закупуване на допълнителни акции. Сделката подлежи на сключване на окончателни договори и необходимите корпоративни одобрения.

Двете компании подчертават ангажимента си към „отговорно използване на изкуствения интелект“, което защитава безопасността на потребителите и правата на творците. Съвместната работа предвижда развитие на „човекоцентричен“ изкуствен интелект, който да разширява творческите възможности и да зачита авторските произведения.

„Технологичните иновации непрекъснато оформят еволюцията на развлеченията“, заяви главният изпълнителен директор на „Дисни“ Робърт Айгър. „Чрез това сътрудничество с „ОупънЕйАй“ ние ще разширим начина, по който разказваме истории, като поставим генеративния изкуствен интелект в ръцете на феновете“.

„Дисни е световен еталон в разказването на истории и сме развълнувани от партньорството“, заяви Сам Олтман, съосновател и главен изпълнителен директор на „ОупънЕйАй“. „Това споразумение показва как творческите индустрии и компаниите за ИИ могат да работят заедно в полза на обществото“.

Очаква се „Сора“ и „ЧатДжиПиТи Имиджис“ да започнат да генерират видеоматериали с герои на „Дисни“, лицензирани от няколко франчайза, в началото на 2026 г. като част от нови интерактивни преживявания за абонатите на „Дисни+“.