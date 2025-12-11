Подробно търсене

Китай се ангажира да засили вътрешното потребление по време на ключова икономическа среща

Марин Милков
Снимка: AP/Andy Wong
Пекин,  
11.12.2025 16:59
 (БТА)

По време на ключова икономическа среща в Китай висшето ръководство на страната се ангажира да стимулира вътрешното потребление, да стабилизира пазара на недвижими имоти и да създаде повече работни места, предаде Франс прес.

Провеждащата се всяка година Централна икономическа работна конференция (Central Economic Work Conference - CEWC) се следи внимателно от анализатори за насоки за бъдещите икономически политики, въпреки че конкретни мерки обикновено не се обявяват до началото на следващата година.

На срещата тази година участваха високопоставени държавни ръководители, включително президентът Си Цзинпин и премиерът Ли Цян, които се ангажираха „да засилят вътрешното потребление“ през следващата година, информира държавната телевизия Си Си Ти Ви (CCTV).

По време на срещата беше посочено, че една от приоритетните цели на страната е „да направи вътрешното потребление основен двигател на икономиката и да изгради силен вътрешен пазар“, допълва Си Си Ти Ви.

Също така акцент ще бъде поставен върху „стабилизирането на пазара на недвижими имоти, прилагането на специфични за всеки град политики за контрол на предлагането на нови жилища, намаляване на излишъците и оптимизиране на предлагането“.

Пекин се затруднява да поддържа силно икономическо възстановяване след пандемията от КОВИД-19, изправен пред дългова криза в огромния сектор на недвижимите имоти, слабо потребление и висок коефициент на младежка безработица.

Политическото ръководство се ангажира също и с „увеличаване на възможностите за работа, да се подобри качеството на работните места и да се стабилизира заетостта за ключови групи като висшисти и работници мигранти“, съобщава държавната телевизия.

Икономистите отдавна призовават Пекин да се фокусира върху модел на растеж, базиран на засилено вътрешното потребление, вместо на традиционните двигатели през последните десетилетия - износ и производство.

Въпреки нарастващото търговско напрежение със САЩ по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп китайският износ се увеличава, като расте над очакваното през ноември. Официалните данни от тази седмица показват, че търговският излишък на Китай вече е надхвърлил 1 трилион долара, което е исторически рекорд. Също така Международният валутен фонд (МВФ), както и други международни институции повишиха тази седмица прогнозите си за растежа на Китай за тази година. 

Базираната във Вашингтон институция ревизира вчера нагоре прогнозата си за растеж на Китай през 2025 г. с 0,2 пр. п. до 5 на сто (спрямо предишна оценка от 4,8 на сто), припомня АФП.

/БП/

