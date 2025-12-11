Известен турски журналист беше арестуван за подбуждане към омраза в свое предаване

Известният турски журналист и писател Енвер Айсевер беше арестуван след като срещу него започна разследване за подбуждане на омраза чрез видео, разпространено в Ю Тюб (YouTube), съобщи новинарският сайт „Хаберлер“.

Айсевер е арестуван заради изказване, в което казва, че е престъпление да бъдеш с десни политически възгледи.

„Когато станете десни, ще станете и неморални или моралът ви ще бъде неморалното. В десните идеологии няма съвест, те търгуват с религията и национализма. Когато видите човек със съвест, дори да е религиозен, той обикновено е с леви политически възгледи. Първото условие да бъдеш човек е да бъдеш ляв. Човекът е леви политически възгледи не убива животни, дървета и хора“, гласи изказването на журналиста, което стана повод прокуратурата да започне разследване срещу него.

Журналистът обаче смята, че думите му са били преиначени. Той обясни, че под "десни" е имал предвид "тези, които присвояват държавно имущество, унищожават природата, привидно религиозните, тези, които използват национализма и забогатяват от търгове".

„Дадох пример с този начин на мислене. За съжаление са ме взели на прицел, без въобще да гледат предаването. Греша ли? Не!“, заяви Енвер Айсевер.

Кариерата на журналиста е свързана с „TВ 8“, „Скай Тюрк“, „Си Ен Ен Тюрк“, както и близката до опозицията „Халк ТВ“. Айсевер е бил и член на Народнорепубликанската партия (НРП), която напуска заради предлагането за депутати на личности в партията, които той определя като хора с десни възгледи. Към настоящия момент е член на Турската комунистическа партия.