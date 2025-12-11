Трима са загиналите мигранти, след като лодка се преобърна в река Сава близо до Славонски Брод в Източна Хърватия, съобщи полицията

Трима са загиналите мигранти, след като лодка се преобърна в река Сава близо до Славонски Брод, Източна Хърватия, рано тази сутрин, потвърди пред хърватската национална телевизия ХРТ местната полиция.

Началникът на граничната служба на полицейското управление Брод-Посавина Ивица Острун заяви, че жертвите са двама китайски граждани и един турски гражданин.

По думите на Острун в лодката са се намирали общо 13 чуждестранни чуждестранни граждани – седем жени и шест мъже. Сред тях не е имало деца.

Полицията е получила сигнал за преобръщане на лодка в 5:20 ч., припомня хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1. Полицейските служиели са били информирани, че в реката има няколко души, които търсят помощ, като на мястото са изпратени полицейски патрули и други служби за спешна помощ.

В ход е криминално разследване.

Директорът на болница „Славония-Брод“ Йосип Самарджич заяви, че тази сутрин след инцидента са приети 13 души, шест мъже и седем жени, и че с изключение на починалите, повечето от тях са с леки наранявания и хипотермия.

"Оценяваме състоянието им момент по момент, въпреки че става въпрос за хипотермия. Преодоляваме комуникационните бариери, но лечението продължава", каза Самарджич.