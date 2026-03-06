Служебното правителство ще търси подкрепа от парламентарните групи за удължителния бюджет, каза премиерът

site.btaСлужебното правителство ще търси подкрепа от парламентарните групи за удължителния бюджет, каза премиерът
Служебното правителство ще проведе консултации с парламентарните групи, за да осигури подкрепа за законопроекта за удължаване на действието на бюджета и за законите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза в отговор на въпрос служебният министър-председател Андрей Гюров по време на блиц контрола в Народното събрание.
Въпросът беше поставен от народния представител от ГЕРБ Александър Иванов, който попита дали правителството е търсило предварителна подкрепа в парламента за внесения законопроект за събиране на приходите и извършване на разходите, известен като удължителен бюджет, тъй като действащият изтича на 31 март.
Иванов посочи, че по Конституция служебното правителство има две основни задачи – организирането на честни избори и осигуряването на нормалното функциониране на държавата и нейните системи. По думите му един законопроект, внесен от Министерския съвет, изисква и осигуряване на парламентарно мнозинство за неговото приемане.
В отговор премиерът Гюров подчерта, че в краткия период до формиране на редовно управление е важно институциите да работят координирано – президентството, служебното правителство и парламентът. Той посочи, че сред основните приоритети са провеждането на честни избори, осигуряването на плащанията чрез удължения бюджет и приемането на законодателни промени, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.
По думите му министърът на финансите е отправил покана към членовете на парламентарната комисия по бюджет и финанси за обсъждане на проекта в Министерство на финансите на България. „Доколкото разбрах, тази покана е била отклонена, каза премиерът и допълни „когато Мохамед не иска да отида при планината, планината ще отида при Мохамед“.
„Най-важното е да свършим задачите и да осигурим спокойствие по отношение на плащанията и фискалната позиция на страната“, каза още Гюров.
В реплика Александър Иванов заяви, че според него е необходимо по-активно търсене на подкрепа за законопроекта, тъй като до края на работата на парламента остават ограничен брой заседания. Той изрази опасения и за възможно забавяне на законодателни промени, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, които са условие за получаването на средства по него.
