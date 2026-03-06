Министерството на правосъдието на САЩ публикува документи на ФБР, съдържащи обвинения в сексуално посегателство срещу Доналд Тръмп

Министерството на правосъдието на САЩ публикува вчера документи на Федералното бюро за разследване (ФБР), които описват разпити от 2019 г., отнасящи се до непотвърдени обвинения на жена срещу американския президент Доналд Тръмп в рамките на аферата Епстийн, предаде Франс прес.

Жената посочва в разпитите, че е станала жертва на сексуално посегателство от страна на Тръмп през 80-те години на миналия век, когато тя все още е била малолетна.

В съобщение, разпространено в социалните мрежи, американското Министерство на правосъдието разясни, че обобщените доклади на разпитите на ФБР първоначално са били премахнати от публикувания материал през януари, който засягаше покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, защото е било сметнато, че се дублират с други документи.

Лидерът на демократичното малцинство в Сената Чък Шумър обвини миналата седмица администрацията на Тръмп, че е укрила много от документите по досието Епстийн, като същевременно предупреди Министерството на правосъдието да не унищожава доказателствата по случая.

Според публикуваниге вчера документите ФБР е провело четири разпитa с жената между юли и октомври 2019 г., по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп. Във всеки разпит жената, чиято самоличност е скрита, твърди, че Епстийн е упражнявал сексуален тормоз над нея.

При втория й разпит от федерални следователи тя разказва, че Епстийн я е завел в Ню Йорк и в Ню Джърси, където е била представена на Тръмп. По това време е била на възраст между 13 и 15 години. Според доклада на ФБР жената тя е посочила, че по време на пътуването Тръмп е упражнил сексуално насилие над нея.

При четвърти разпит, през октомври 2019 г., жената отказва да предостави допълнителни подробности за общуването си с Тръмп.

От публикуваните документи става ясно, че контактите между неназованата жена и Тръмп са били установени в началото или средата на 80-те години. Това е период, в който Тръмп и Епстийн не са поддържали връзка.

Някога близък с Епстийн, с когото са се движели в едни и същи среди, Тръмп винаги е твърдял, че не е знаел за неговите престъпни деяния и е прекъснал контактите си с него много преди проблемите му с правосъдието.