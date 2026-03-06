Годишният ръст в търговията на дребно в България се забавя до 3,9 на сто в началото на 2026 г., сочат данни на НСИ

Оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 0,5 на сто през януари 2026 г. спрямо предходния месец, показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Търговският оборот нараства с 3,9 на сто спрямо януари 2025 г. според календарно изгладените данни.

Справка в НСИ сочи, че в края на миналата година годината оборотът в търговията на дребно се увеличи с 1,6 на сто на месечна база и със 7,7 на сто спрямо декември 2024 г.

Месечни изменения

През януари 2026 г. в сравнение с предходния месец е отчетено понижение на оборота при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали" - с 5 на сто, и при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 1 на сто, докато в „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ се наблюдава повишение - с 1,7 а сто. В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ по-значително намаление е регистрирано при „Търговия с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности“ - с 8,7 на сто, при „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет“ - с 5,8 на сто, и при „Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки" - с 3,8 на сто. Повишение е отчетено само в подгрупа „Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия“ - с 8,2 на сто.

Годишни изменения

През януари 2026 г. в сравнение със същия месец на 2025 г. увеличение на оборота е регистрирано при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 8,3 на сто, докато при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ се наблюдава намаление - с 1,5 на сто. Подгрупа „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ запазва нивото си от предходния месец. В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ ръст се наблюдава при „Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия“ - с 19,9 на сто, при „Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита“ - с 15,3 на сто, при „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет“ - с 13 на сто, и при „Търговия на дребно с компютърна и

комуникационна техника” - с 10,5 на сто. Намаление е отчетено в „Търговия с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности“ - с 2,7 на сто.