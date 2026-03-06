Музика, танци, презентации и демонстрации ще включва Празникът на японската култура във Великотърновския университет

Музикални изпълнения, танци, презентации и демонстрации ще включва 26-ото издание на Празника на японската култура, което ще се проведе в аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий на 14 март, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Събитието се организира от специалност „Японистика“ и е традиционна среща между българската и японската култура, която всяка година привлича студенти, преподаватели и други хора, интересуващи се от Япония, нейните традиции, изкуство и съвременна култура. Специални гости на празника се очаква да бъдат посланикът на Япония в България Чикахиса Суми и културното аташе Мураки Кенто.

Сред акцентите в програмата са изпълнение на песента „Stay with me“ на Мики Мацубара, презентация за японски ястия и деликатеси, традиционният танц сенбондзакура. Ще има демонстрация на бойното изкуство кудо, представяне на техниката шибори и презентация за изкуството на японските йероглифи. В програмата са включени още танцови изпълнения, аниме куиз и представяне на възможностите за изучаване на японски език във Великотърновския университет.

Във фоайето на аулата и в пространството около нея ще бъдат разположени работни щандове, на които посетителите ще могат да се запознаят отблизо с традиционни японски занимания и занаяти. Те включват демонстрации на оригами, калиграфия, обличане на юката, както и щандове с японска храна, ръчно изработени аксесоари и сувенири.

Двадесет и шестият празник на японската култура е част от дългогодишната традиция на Великотърновския университет да популяризира японския език и култура в България и да създава пространство за културен обмен между двете държави.

В последните години Великотърновският университет е инициатор и на Празник на източноазиатските култури, който се организира съвместно от трите езикови колегиума от катедра „Класически и източни езици и култури" – корейски, китайски и японски. Различни конкурси, изложби, лекции и спектакли, свързани с китайската култура, организира Институт „Конфуций“ към университета.