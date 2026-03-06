София Тех Парк ще кандидатства за ускорител от мрежата DIANA на НАТО

Възможността София Тех Парк да кандидатства и да бъде включен като акселератор в Ускорителя за иновации в отбраната за Северния Атлантик (DIANA) обсъдиха на среща в Министерството на иновациите и растежа (МИР) служебният министър на иновациите и растежа Ирена Младенова и членовете на Управителния съвет на технологичния парк Тодор Младенов и Мартин Дановски. Това съобщиха от пресцентъра на МИР.

Кандидатстването от страна на София Тех Парк ще открие нови възможности на българските иноватори, както и разширяване на инвестиционния потенциал. Също така ще помогне на стартиращите фирми в България да станат част от мрежата за развитие на дълбоки технологии в сектора, което от своя страна ще им отвори нови пазари, според съобщението.

Служебният министър Младенова изтъкна, че иновациите в отбраната са важен приоритет, като е необходимо по-тясно сътрудничество между индустрията и академичните среди.

Обсъдени са още Центърът за иновации в отбраната в София Тех Парк, Центърът за върхови постижения в Казанлък, мрежата от съществуващите тестови центрове към DIANA, подкрепящи иновации в ключови технологични области като изкуствен интелект, автономни системи, квантови технологии и др.

Служебният министър подчерта и важната роля на лабораториите в София Тех Парк и тяхната достъпност за бизнеса.

По време на срещата в МИР внимание беше отделено на темата за технологичния трансфер и на надграждането на суперкомпютъра Discoverer с новите системи, които дават възможност да бъдат предоставени допълнителни специализирани услуги в областта на изкуствения интелект.

БТА припомня, че DIANA е инициатива на НАТО, която цели да ускори достъпа на иновации в отбраната.

На срещата от страна на МИР присъстваха още заместник-министрите Мира Йосифова и Борислав Банков.