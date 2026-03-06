Столичната община получи над 8 млн. евро държавно финансиране за инфраструктурни обекти

Столичната община получи одобрение за плащания в размер на над 8 млн. евро по проекти за инфраструктура на територията на седем района на столицата, съобщиха от общинската администрация.

Средствата са по проекти, включени за финансиране по чл. 113 от Закон за държавния бюджет на България за 2025 г. и е трябвало да бъдат осигурени чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството още през миналата година, отбелязват от общинската администрация.

„Въпреки забавянето през последната година е важно, че финансирането за тези проекти вече е факт. Това са средства за инфраструктура, която има значение за ежедневието на хората в различни райони на София“, заяви кметът на столицата Васил Терзиев, цитиран от Столична община.

Общият размер на одобреното финансиране е 8 268 048,18 евро. Средствата са насочени към девет обекта в районите „Красна поляна“, „Овча купел“, „Нови Искър“, „Панчарево“, „Лозенец“, „Студентски“ и „Банкя“. Най-големият проект е цялостната реконструкция на бул. „Александър Стамболийски“ заедно с трамвайното трасе в участъка от ул. „Западна“ до бул. „Константин Величков“ в район „Красна поляна“.

„София произвежда 43 процента от брутния вътрешен продукт на страната и инвестициите в инфраструктура на града са инвестиции в развитието на столицата и в качеството на живот на хората“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов. По думите му осигуреното финансиране ще позволи да продължи работата по реконструкцията на бул. „Александър Стамболийски“.

За този обект са осигурени 7,4 млн. евро, което представлява около 35% от одобреното финансиране. Изпълнението на проекта към момента е над 80%. В участъка между ул. „Антон“ и бул. „Константин Величков“ е въведена временна организация на движението, а при подходящи атмосферни условия предстои довършване на строителните дейности, включително полагане на асфалтови пластове, изграждане на пътна конструкция, канализационни и водопроводни отклонения, настилки, озеленяване и поставяне на градско обзавеждане.

Одобрено е финансиране и за три проекта във ВиК инфраструктурата. Един от тях е завършеният дубльор на канализационен колектор по бул. „Симеоновско шосе“, който има ключово значение за развитието на канализационната мрежа в районите „Лозенец“ и „Студентски“. Другите два проекта са свързани с развитието на ВиК мрежата в квартал „Курило“ в Нови Искър.

Средства са осигурени и за обекти в районите „Панчарево“ и „Банкя“. В „Панчарево“ се предвиждат основен ремонт и саниране на сградата на читалище „Светлина“ в с. Лозен, както и ремонт и мерки за енергийна ефективност на сградата на районната администрация и читалище „Виделина“, както и реконструкция на площада пред читалището и администрацията, съобщи кметът на района Евгения Алексиева.

Финансиране е осигурено и за изграждането на две улици в район „Овча купел“ – ул. „Проф. Никола Милев“ и ул. „Синьо езеро“ в участъка от ул. „Перуника“ до ул. „Гръсниче“ в квартал „Горна баня“. Избран е изпълнител и при осигурени средства има готовност строителството да започне, посочи кметът на района Ангел Стефанов.

По проекта се предвижда изграждане на нова канализация и водопровод, нови улични платна, тротоари и улично осветление. В район „Банкя“ средствата ще бъдат използвани за започване на проектирането на основен ремонт на градската тоалетна в парк „Кестените“, обясниха от общинската администрация.

От Столичната община посочват, че се очаква държавно финансиране и за други обекти, сред които завършената през миналата година ул. „Опълченска“, за която се очакват около 7,5 млн. евро.

Столичната община предвижда в бюджета за 2026 г. рекордно заемно финансиране за над 400 млн. евро. Имаме амбицията бюджетът на Столичната община да се увеличи с около 23% - от 1,5 млрд. евро през 2025 г. на 1,8 млрд. евро, съобщи заместник-кметът по финанси Георги Клисурски на представянето на рамката на проектобюджета за 2026 г.