Ще бъдем безкомпромисни, но и безпристрастни, каза заместникът на главния прокурор Ваня Стефанова във връзка с предстоящите избори

Ще бъдем безкомпромисни, но и безпристрастни. Няма да бъде пожален никой, за когото бъдат събрани достатъчно доказателства, че е извършил престъпление, каза Ваня Стефанова, заместник на главния прокурор, пред медиите. Тя участва в Националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Тя отбеляза, че резултатите при противодействие на престъпленията против политическите права винаги са големи и достатъчно ефективни, когато има взаимодействие и своевременен обмен на информация.

Стефанова посочи, че прокуратурата също ще проведе национално съвещание във връзка с предсрочните избори. Тя добави, че от 2014 г. има указания за бързина и неотложност, как да се действа при данни за престъпления, свързани с изборния процес.

Пред ръководството на полицията Ваня Стефанова заяви, че МВР и прокуратурата имат сериозна отговорност да осигуряват законосъобразност, прозрачност и доверие в изборния процес. Най-вече това би се постигнало чрез добро институционално взаимодействие, каза Стефанова.

По думите ѝ всеки сигнал трябва да бъде разглеждан с нужната сериозност, а при наличие на достатъчно данни за извършено престъпление да бъде образувано досъдебно производство, за да бъдат изправени виновните пред съда, без значение кои са хората и към чия партия принадлежат.