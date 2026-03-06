Подробно търсене

Ще бъдем безкомпромисни, но и безпристрастни, каза заместникът на главния прокурор Ваня Стефанова във връзка с предстоящите избори

Константин Костов
Ще бъдем безкомпромисни, но и безпристрастни, каза заместникът на главния прокурор Ваня Стефанова във връзка с предстоящите избори
Ще бъдем безкомпромисни, но и безпристрастни, каза заместникът на главния прокурор Ваня Стефанова във връзка с предстоящите избори
БТА, София (6 март 2026) Брифинг на заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура Ваня Стефанова.Снимка: Христо Касабов/БТА (ЕВ)
София,  
06.03.2026 10:58
 (БТА)

Ще бъдем безкомпромисни, но и безпристрастни. Няма да бъде пожален никой, за когото бъдат събрани достатъчно доказателства, че е извършил престъпление, каза Ваня Стефанова, заместник на главния прокурор, пред медиите. Тя участва в Националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Тя отбеляза, че резултатите при противодействие на престъпленията против политическите права винаги са големи и достатъчно ефективни, когато има взаимодействие и своевременен обмен на информация.

Стефанова посочи, че прокуратурата също ще проведе национално съвещание във връзка с предсрочните избори. Тя добави, че от 2014 г. има указания за бързина и неотложност, как да се действа при данни за престъпления, свързани с изборния процес.

Пред ръководството на полицията Ваня Стефанова заяви, че МВР и прокуратурата имат сериозна отговорност да осигуряват законосъобразност, прозрачност и доверие в изборния процес. Най-вече това би се постигнало чрез добро институционално взаимодействие, каза Стефанова. 

По думите ѝ всеки сигнал трябва да бъде разглеждан с нужната сериозност, а при наличие на достатъчно данни за извършено престъпление да бъде образувано досъдебно производство, за да бъдат изправени виновните пред съда, без значение кои са хората и към чия партия принадлежат.

 

 

 

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:27 на 06.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация