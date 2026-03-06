Влогърът Симон Милков беше изведен от фоайето пред пленарната зала, отнет му е допускът до парламента като журналист

site.btaВлогърът Симон Милков беше изведен от фоайето пред пленарната зала, отнет му е допускът до парламента като журналист
Квесторите изведоха влогъра Симон Милков от фоайето пред пленарната зала на Народното събрание, където стоят журналистите. Той е с отнет достъп до сградата като журналист. Днес е пуснат като гражданин от народен представител, казаха за БТА от пресцентъра на парламента.
Преди това Явор Божанков („Продължаваме промяната-Демократична България“) посочи, че месеци наред са представяли доказателства за човек, който има криминално досие десетки страници, многократно осъждан, и с брутално поведение към народни представители, недопустимо за тази сграда. Вчера имаше изключително грозен инцидент към жени, други журналисти, посочи той. Всички са възмутени как това е възможно в сградата на Народното събрание, добави Божанков.
Председателят на Народното събрание Рая Назарян заяви, че от сряда това лице няма право да влиза в парламента. Допускът му е отнет, съобщи тя.
Тази сутрин отново този човек е тук, каза в отговор Явор Божанков. Той добави, че Милков е пред вратата към пленарната зала и Рая Назарян обеща да вземе отношение по въпроса.
/ВД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина