Подробно търсене

Влогърът Симон Милков беше изведен от фоайето пред пленарната зала, отнет му е допускът до парламента като журналист

Теодора Цанева
Влогърът Симон Милков беше изведен от фоайето пред пленарната зала, отнет му е допускът до парламента като журналист
Влогърът Симон Милков беше изведен от фоайето пред пленарната зала, отнет му е допускът до парламента като журналист
София (6 март 2026) Влогърът Симон Милков (вдясно) в кулоарите на Народното събрание.Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
София,  
06.03.2026 11:03
 (БТА)

Квесторите изведоха влогъра Симон Милков от фоайето пред пленарната зала на Народното събрание, където стоят журналистите. Той е с отнет достъп до сградата като журналист. Днес е пуснат като гражданин от народен представител, казаха за БТА от пресцентъра на парламента. 

Преди това Явор Божанков („Продължаваме промяната-Демократична България“) посочи, че месеци наред са представяли доказателства за човек, който има криминално досие десетки страници, многократно осъждан, и с брутално поведение към народни представители, недопустимо за тази сграда. Вчера имаше изключително грозен инцидент към жени, други журналисти, посочи той. Всички са възмутени как това е възможно в сградата на Народното събрание, добави Божанков.  

Председателят на Народното събрание Рая Назарян заяви, че от сряда това лице няма право да влиза в парламента. Допускът му е отнет, съобщи тя.

Тази сутрин отново този човек е тук, каза в отговор Явор Божанков. Той добави, че Милков е пред вратата към пленарната зала и Рая Назарян обеща да вземе отношение по въпроса.  

 

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:28 на 06.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация