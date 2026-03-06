Подробно търсене

Задържана е жена за опит да пусне в обращение на фалшива евробанкнота в село Братя Даскалови, съобщиха от полицията

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Задържана е жена за опит да пусне в обращение на фалшива евробанкнота в село Братя Даскалови, съобщиха от полицията
Задържана е жена за опит да пусне в обращение на фалшива евробанкнота в село Братя Даскалови, съобщиха от полицията
Снимка: Ралица Стефанова/БТА, архив
Братя Даскалови,  
06.03.2026 11:03
 (БТА)

Жена на 45 е задържана след опит да вкара в обращение неистинска банкнота от 50 евро в магазин в село Братя Даскалови. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

На 4 март в 15:30 часа в полицейския участък в Братя Даскалови е получен сигнал от служителка на магазин в селото, че неизвестно лице е прокарало в обращение неистинка банкнота от 50 евро, като с нея е извършило покупка от търговския обект. В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установена 45-годишна жена, която е направила пълни самопризнания, допълниха от пресцентъра.

Започнало е досъдебно производство в районното управление в Чирпан под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

В средата на февруари мъж и жена бяха задържани за опити да вкарат в обращение на фалшиви евробанкноти в игрални зали в Стара Загора, а в края на януари 22-годишен бе привлечен като обвиняем за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти в търговски обекти в Казанлък и в Стара Загора. 

В средата на януари от полицията в Стара Загора съобщиха, че от началото на годината в областта са регистрирани пет случая, в които са прокарани в обращение неистински еврови банкноти в Раднево, Стара Загора, Казанлък.

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:29 на 06.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация