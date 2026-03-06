Във времето, в което живеем, имаме нужда от смелост, хладнокръвие и майчинска загриженост, каза президентът Йотова по повод 8 март

site.btaВъв времето, в което живеем, имаме нужда от смелост, хладнокръвие и майчинска загриженост, каза президентът Йотова по повод 8 март
Във времето, в което живеем, всички имаме нужда от смелост, хладнокръвие и майчинска загриженост, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод предстоящия Международен ден на жената - 8 март. Държавният глава ще участва в форум, посветен на ролята на жените в процесите на обществено развитие.
Президентът пожела на всички жени да бъдат здрави, да бъдат все така куражлии.
Денят на жената се отбелязва, за да се подчертаят постиженията на жените в света без оглед на национални, етнически, езикови, културни, икономически и политически различия между тях, посочва отдел "Справочна" на БТА. Първият Национален ден на жените е отбелязан в САЩ на 28 февруари 1909 г. по предложение на Социалистическата партия на САЩ.
/ЛРМ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина