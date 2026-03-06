Във времето, в което живеем, имаме нужда от смелост, хладнокръвие и майчинска загриженост, каза президентът Йотова по повод 8 март

Подробно търсене

Николай Трифонов
Германо-Българската индустриално-търговска камара чрез инициативата си за жени women's network@dbihk, в партньорство с фондация „Конрад Аденауер“ - България, организира конференция под мотото „Оформяне на бъдещето: Жените начело“, посветена на Международния ден на жената. Събитието се провежда в „Theatro отсам канала“ и се открива от президента на Република България Илияна Йотова. Снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
06.03.2026 11:01
 (БТА)

Във времето, в което живеем, всички имаме нужда от смелост, хладнокръвие и майчинска загриженост, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод предстоящия  Международен ден на жената - 8 март. Държавният глава ще участва в форум, посветен на ролята на жените в процесите на обществено развитие.

Президентът пожела на всички жени да бъдат здрави, да бъдат все така куражлии. 

Денят на жената се отбелязва, за да се подчертаят постиженията на жените в света без оглед на национални, етнически, езикови, културни, икономически и политически различия между тях, посочва отдел "Справочна" на БТА. Първият Национален ден на жените е отбелязан в САЩ на 28 февруари 1909 г. по предложение на Социалистическата партия на САЩ. 

