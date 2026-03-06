В операта „Луд гидия“ от Парашкев Хаджиев сякаш е кодиран генът на българина, казва режисьорът Александър Мутафчийски

В операта „Луд гидия“ от Парашкев Хаджиев сякаш е кодиран генът на българина, душевността и моралът му през Възраждането. Това каза е интервю за БТА Александър Мутафчийски - режисьор на постановката, която днес ще има своя премиера за трети път на сцената на Държавна опера-Стара Загора. Той посочи, че, въпреки че никъде не е упомената епохата, в която се развива действието, то за него тя е Възраждането - „именно чрез прокрадването на едни нови идеи и стремежа на народа да търси свобода и правда". Както и със стремежа на младите да изразяват своите желания и да отстояват любовта си, обясни творецът. Според него операта има много силни послания. „Убеден съм, че те ще достигнат по най-добрия и чист начин до публиката“, посочи режисьорът.

Той припомни, че „Луд гидия“ е едно от първите музикално-сценични произведения на Парашкев Хаджиев в жанра опера. Преди това той е написал три оперети и една опера.

Имал е лек проблем с първата си оперета „Деляна“, поставена на сцената на Музикалния театър, което за кратко време го обезкуражава. Но след успеха на следващите му две оперети и на операта „Имало едно време“, предложението от Иван Генов за либретото за „Луд гидия“, която е по сюжета на едноименната пенчославейковата поема, го вдъхновява. И той с хъс, душа и сърце се впуска в написването на това произведение и го написва за кратко време, разказа Мутафчийски.

По време на творческия процес за създаване на операта „Луд гидия“, която ще бъде представена пред старозагорци, режисьорът разказва, че е имал комфорта да работи с прекрасен екип от артисти. Голямо богатство е за един театър, особено тук в България, днес да има толкова млади и можещи певци, каза Мутафчийски. „Все по-голяма рядкост е това да виждаме на сцената на който и да е театър в България наша родна класика като операта „Луд гидия“, добави той.

Режисьорът припомни, че през ноември 1959 година е премиерата на операта на Парашкев Хаджиев в Софийската опера, а на следващата година първият извънстоличен театър, който поставя операта „Луд гидия“, е именно операта в Стара Загора. „Това прави чест на старозагорци“, коментира още той. „Колкото повече се потапям в музиката, сюжета и работата с актьорите, аз усещам силата на тази опера“, каза Мутафчийски и подчерта, че музиката на Парашкев Хаджиев не оставя никого безучастен, тя е изцяло на базата на българския фолклор и докато я слушаш ти се иска да заиграеш.

Творецът обясни, че преди да започне активно да учи оперно пеене, именно операта „Луд гидия“ е първата, която той гледа на сцената на Варненската опера, и добави, че сякаш тя е предопределила, че иска да се занимава с опера. „Толкова беше въздействаща тя за мен. И през годините като баритон ми беше мечта да изпея Осман бей“, казва Мутафчийски.

Днес на сцената на Държавна опера-Стара Загора ще бъде представена първата премиера на културната институция за 2026 година, а именно операта „Луд гидия“ от Парашкев Хаджиев. Диригент на спектакъла ще бъде директорът на Старозагорската опера маестро Владимир Бошнаков. Сценографията е дело на Иван Токаджиев, хореограф е Петя Вънева, а хореограф на фолклорните танци е Стефан Маринов. В премиерния спектакъл в ролята на Радан чорбаджия ще бъде Ивайло Джуров, в Раданица, негова жена, ще се превъплъти Тереза Бракалова, Зорница, дъщеря на Радан, ще бъде Таня Лазарова, а Илия (Луд гидия), ратай и любим на Зорница, ще е Николай Моцов. Участие в постановката ще вземат оркестър и хор на Държавна опера-Стара Загора, както и Общинският фолклорен ансамбъл „Загоре“.

Парашкев Хаджиев (1912-1992) пише „Луд гидия“ през 1959 г. по едноименното стихотворение на Пенчо Славейков. За първи път операта „Луд гидия“ е поставена в Стара Загора през 1960 година, а вторият път е през 2000 година.