Президентът Илияна Йотова не е получила предложение за нов служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

site.btaПрезидентът Илияна Йотова не е получила предложение за нов служебен министър на регионалното развитие и благоустройството
Президентът Илияна Йотова съобщи, че не е получила предложение за нов служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. Държавният глава участва във форум в София, посветен на ролята на жените в процесите на обществено развитие.
Нямам друго предложение, днес ще се запозная с цялата информация, ще взема своето решение и до следобед всички ще бъдете уведомени, каза Йотова.
На 4 март от Министерския съвет съобщиха, че служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е подала оставка по здравословни причини. От служебното правителство обясниха, че до назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният заместник-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Това е втората оставка на министър от служебния кабинет. Първата беше на служебния вицепремиер Стоил Цицелков. Той съобщи за решението си на 20 февруари - един ден, след като служебният кабинет с премиер Андрей Гюров встъпи в длъжност.
/РИ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина