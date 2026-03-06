Президентът Илияна Йотова не е получила предложение за нов служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

Президентът Илияна Йотова съобщи, че не е получила предложение за нов служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. Държавният глава участва във форум в София, посветен на ролята на жените в процесите на обществено развитие.

Нямам друго предложение, днес ще се запозная с цялата информация, ще взема своето решение и до следобед всички ще бъдете уведомени, каза Йотова.

На 4 март от Министерския съвет съобщиха, че служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е подала оставка по здравословни причини. От служебното правителство обясниха, че до назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният заместник-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Това е втората оставка на министър от служебния кабинет. Първата беше на служебния вицепремиер Стоил Цицелков. Той съобщи за решението си на 20 февруари - един ден, след като служебният кабинет с премиер Андрей Гюров встъпи в длъжност.