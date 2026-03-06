Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна Лионел Меси и Интер Маями в Белия дом, но призна, че не е имал представа, че един от най-великите футболисти в историята ще гостува, докато синът му не му съобщава.

Интер Маями беше приветстван от американския лидер в качеството си на шампион в Мейджър Лийг Сокър през 2025 година.

„За мен е особена привилегия да кажа нещо, което друг американски президент не е имал шанса да каже преди, добре дошъл в Белия дом, Лионел Меси“, заяви Тръмп, цитиран от агенция Ройтерс.

Президентът на САЩ каза, че посещението на Меси го е изненадало, тъй като единствен фокус пред него са били военните действия в Иран, а е разбрал за идването на аржентинската звезда едва след разговор със сина си.

„Имам доста неща за вършене“, обясни Тръмп.

Месеци преди приемането на Мондиал 2026 като лидер на една от страните домакини, Доналд Тръмп похвали треньора на Маями Хавиер Масчерано, както и други футболни величия като Кристиано Роналдо и Пеле, но запази най-сериозните си хвалби за Меси и тима му.

„Лео е действащият MVP (най-полезен играч) на Световното първенство на ФИФА. Можеше да отидеш навсякъде в света и да играеш във всеки отбор, но ти избра да отидеш в Маями. Не те виня. Времето е страхотно“, каза Тръмп.

Отборът подари екип с номер 47 на президента като препратка към факта, че той е 47-ия държавен глава на САЩ, както и футболна топка с розовия цвят на Интер Маями.

Доналд Тръмп обърна внимание и на предстоящите големи спортни събития в страната: „Имаме Световно първенство и Олимпиада.“

Футболният Мондиал, на който ще бъдат домакини Канада, Мексико и САЩ, в 16 града, ще се проведе между 11 юни и 19 юли и ще бъде първото Световно първенство с 48 отбора.

Аржентина на Лионел Меси ще защитава титлата си от Катар 2022, като ще бъде в група с Австрия, Алжир и Йордания.