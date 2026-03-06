Логопед от Търговище ще дава безплатни консултации за деца и младежи от града

site.btaЛогопед от Търговище ще дава безплатни консултации за деца и младежи от града
Логопед от Търговище ще дава безплатни консултации за младежи от града. Инициативата, в която се включва специалистът Невена Андонова, е част от националната кампания за безплатни консултации “Логопед с добро сърце”.
Домакин ще бъде Младежкият дом в областния град. Институцията ще отвори врати на 23 март за деца и младежи, които имат нужда от логопедични консултации.
От културната институция добавят, че Невена Андонова е дългогодишен участник в клубове и инициативи на Младежкия дом. Към момента е магистър по „Комуникативни нарушения на развитието“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е бакалавърска степен по логопедия, което поставя основата на професионалния и интерес към практическата работа с деца и я мотивира да се развива в тази област.
"Стремежът ми да бъда езиково-говорен терапевт произтича от желанието ми да подкрепям деца и ученици със затруднения, да им помагам по пътя, в търсене на увереността да се изразяват свободно. В работата си се стремя към индивидуален подход с всяко дете, младеж или възрастен. Вярвам, че чрез съвместни усилия можем да открием най-подходящите и ефективни начини за преодоляване на предизвикателствата”, казва Андонова.
Професионалните интереси на Невена Андонова включват езикови и артикулационни нарушения, билингвизъм, нарушения на ученето, ранна превенция, орофациални и миофункционални нарушения, както и работа с деца с генетични синдроми.
Срещите ще се провеждат след предварително записан час в зала "Музика" на трети етаж в Младежки дом.
/ВД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина