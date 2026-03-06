Логопед от Търговище ще дава безплатни консултации за деца и младежи от града

Логопед от Търговище ще дава безплатни консултации за младежи от града. Инициативата, в която се включва специалистът Невена Андонова, е част от националната кампания за безплатни консултации “Логопед с добро сърце”.

Домакин ще бъде Младежкият дом в областния град. Институцията ще отвори врати на 23 март за деца и младежи, които имат нужда от логопедични консултации.

От културната институция добавят, че Невена Андонова е дългогодишен участник в клубове и инициативи на Младежкия дом. Към момента е магистър по „Комуникативни нарушения на развитието“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е бакалавърска степен по логопедия, което поставя основата на професионалния и интерес към практическата работа с деца и я мотивира да се развива в тази област.

"Стремежът ми да бъда езиково-говорен терапевт произтича от желанието ми да подкрепям деца и ученици със затруднения, да им помагам по пътя, в търсене на увереността да се изразяват свободно. В работата си се стремя към индивидуален подход с всяко дете, младеж или възрастен. Вярвам, че чрез съвместни усилия можем да открием най-подходящите и ефективни начини за преодоляване на предизвикателствата”, казва Андонова.

Професионалните интереси на Невена Андонова включват езикови и артикулационни нарушения, билингвизъм, нарушения на ученето, ранна превенция, орофациални и миофункционални нарушения, както и работа с деца с генетични синдроми.

Срещите ще се провеждат след предварително записан час в зала "Музика" на трети етаж в Младежки дом.