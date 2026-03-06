Подробно търсене

Най-малко девет души са ранени при атака с дрон срещу окупирания от Русия Севастопол, съобщиха местните власти

Алексей Маргоевски
Най-малко девет души са ранени при атака с дрон срещу окупирания от Русия Севастопол, съобщиха местните власти
Най-малко девет души са ранени при атака с дрон срещу окупирания от Русия Севастопол, съобщиха местните власти
Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев. Снимка: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Москва/Киев,  
06.03.2026 11:19
 (БТА)
Етикети

Най-малко девет души бяха ранени при украинска атака с дрон срещу окупирания от Русия полуостров Крим, предадоха местните власти, цитирани от ДПА.

Пететажна жилищна сграда в пристанищния град Севастопол е била сериозно повредена от свален дрон, съобщи тази сутрин в "Телеграм" назначеният от Москва губернатор на града Михаил Развожаев.

Губернаторът каза, че дронът се е разбил близо до сградата и е бил пълен със сачми и експлозиви. Шестима от ранените, включително три деца, са били откарани в болница с порезни рани, добави той.

Отделно, назначената от Москва администрация в южната украинска Херсонска област съобщи, че двама души са загинали и 12 са били ранени при украинска атака с дрон срещу село Олешки.

В Олешки "вражески дронове са пуснали (експлозивния) си товар директно върху хора, събрали се" близо до магазин за хранителни стоки "преди отварянето му", написа в "Телеграм" назначеният от Русия губернатор на областта Владимир Салдо.

"Според първоначалната информация двама души са загинали“, а още 12 са ранени, добави губернаторът, уточнявайки, че става дума за цивилни жертви.

На свой ред Русия извърши атаки с дронове през нощта срещу украинския индустриален град Кривой Рог, където бяха повредени около 30 сгради, съобщиха местните власти.

/ДИ/

Свързани новини

05.03.2026 18:10

Най-ожесточените сражения в Украйна днес са били за Гуляйполе, Покровск и Константиновка, каза Киев; Русия обяви, че е превзела едно село

UkrinforОт тази сутрин до 16 ч. (и българско време) днес на украинска територия са били регистрирани 56 сражения с руската армия, каза Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Укринформ.
05.03.2026 11:17

Украйна иска да отложи следващия кръг от тристранните преговори с Русия на фона на събитията в Близкия изток, заяви Зеленски

Украйна е разговаряла със САЩ относно възможността за промяна на мястото и за отлагане на следващия кръг от тристранните преговори с Русия заради събитията в Близкия изток, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
05.03.2026 09:59

Украйна заяви, че тази нощ е свалила 136 от 155-те дрона, насочени от руските сили към нейната територия

Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 136 от общо 155-те дрона, изстреляни от руските сили при нощна атака, започнала снощи, заявиха Украинските военновъздушни сили в „Телеграм", цитирани от Укринформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:30 на 06.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация