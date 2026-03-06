Най-малко девет души са ранени при атака с дрон срещу окупирания от Русия Севастопол, съобщиха местните власти

Най-малко девет души бяха ранени при украинска атака с дрон срещу окупирания от Русия полуостров Крим, предадоха местните власти, цитирани от ДПА.

Пететажна жилищна сграда в пристанищния град Севастопол е била сериозно повредена от свален дрон, съобщи тази сутрин в "Телеграм" назначеният от Москва губернатор на града Михаил Развожаев.

Губернаторът каза, че дронът се е разбил близо до сградата и е бил пълен със сачми и експлозиви. Шестима от ранените, включително три деца, са били откарани в болница с порезни рани, добави той.

Отделно, назначената от Москва администрация в южната украинска Херсонска област съобщи, че двама души са загинали и 12 са били ранени при украинска атака с дрон срещу село Олешки.

В Олешки "вражески дронове са пуснали (експлозивния) си товар директно върху хора, събрали се" близо до магазин за хранителни стоки "преди отварянето му", написа в "Телеграм" назначеният от Русия губернатор на областта Владимир Салдо.

"Според първоначалната информация двама души са загинали“, а още 12 са ранени, добави губернаторът, уточнявайки, че става дума за цивилни жертви.

На свой ред Русия извърши атаки с дронове през нощта срещу украинския индустриален град Кривой Рог, където бяха повредени около 30 сгради, съобщиха местните власти.