Турция осигурява автобусни превози от Доха до Рияд за гражданите си, които желаят да напуснат Катар

Поради затварянето на въздушното пространство на Катар заради ударите между Израел и САЩ от една страна и Иран от друга турското посолство в Доха пуска от днес автобусни превози за турските граждани, които желаят да напуснат Катар, от катарската столица до най-близкото отворено летище - в Рияд, Саудитска Арабия, се посочва в писмено изявление на дипломатическата мисия.

Уточнява се, че това не е евакуация. Целта е да се улесни пътуването на желаещите да напуснат Катар поради затварянето на въздушното пространство.

Предвижда се автобусите да извършват по два курса на ден с тръгване в 11:00 и 14:00 часа местно време.

Гражданите, желаещи да отпътуват от Доха, трябва да получат онлайн визи за Саудитска Арабия преди пътуването. Организирането на полети и купуването на билети от международното летище в Рияд ще се обработват индивидуално от гражданите.

Пътуването с автобус между Доха и Рияд отнема приблизително 10–12 часа.

Желаещите да пътуват от Катар до Саудитска Арабия трябва да се регистрират онлайн на dohaevent.com, като посочат деня и часа на пътуването си, посочват от турското посолство в Доха. Мястото на потегляне на автобусите, както и други подробности, ще се съобщават на имейл адресите на регистриралите се за пътуване.

След военните удари срещу Иран и военната ескалация в региона редица държави в Персийския залив предприеха превантивни мерки за защита на гражданските полети. Сред тях е и Катар, който преди шест дни ограничи въздушния трафик над своята територия от съображения за сигурност.