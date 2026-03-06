Подробно търсене

Административният борд на ФИВБ реши да преименува Световното първенство по волейбол

Кремена Младенова
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
06.03.2026 11:14
 (БТА)

Административният борд на Международната федерация по волейбол (ФИВБ) реши да преименува Световното първенство - най-голямото състезание в този спорт. От 2027 година шампионатът ще се нарича Световна купа по волейбол. Мъжкият турнир ще бъде в Полша, а женският - в САЩ и Канада.

"Целта на новото име е да засили позициите на волейбола като глобален спорт, като от Международната федерация по волейбол залагат и на силен маркетингов ефект. Подобно на най-престижните събития в други спортове, използването на това наименование цели да създаде по-ясна идентичност на турнира и да генерира незабавно разпознаване сред състезатели, фенове и партньори по целия свят", пишат от Българската федерация по волейбол на официалния си сайт.

През 2022-а и 2023 година ФИВБ анонсира промени на събитието заради непрекъснатото израстване на волейбола. От последното издание на световното първенство, което беше през 2025-а, в него участваха 32 отбора при мъжете и жените. Турнирите вече ще са на две, а не през четири години.

Форматът на Световната купа ще остане същият. Отборите ще бъдат разделени на групи, след които ще следват преки елиминации. Двубоите ще бъдат в много градове на страната или страните, които са домакини.

Световната купа ще бъде шанс за участие и на Олимпиадата. През 2027 година трите най-добре класирани отбора от Световната купа, които не са заслужили място на Лос Анджелис 2028, ще получат квоти.

