Иновации и практика в областта на електротехниката и енергетиката демонстрираха в открит урок ученици от Търговище. Той се проведе в Професионалната гимназия по електротехника и строителство в областния град, съобщават от Регионалното управление на образованието (РУО).

Темата на урока бе „Умен дом: Електротехниката, която променя живота ни“. Той е организиран в рамките на кампанията „Да творим в екип“ за открити практики с цел обмен на общи идеи между различни училища, прилагащи STEM иновации в профилираната и професионалната подготовка.

Събитието привлече интереса на представители на институции, директори на професионални гимназии, учители по професионална подготовка и гости, които имаха възможност да проследят демонстрации, съчетаващи теория, иновации и практика в областта на електротехниката и енергетиката.

Урокът бе представен от учителя по практическо обучение в гимназията Димитър Димитров и учениците от 11. клас, обучаващи се в дуална паралелка по специалност „Електрически машини и апарати“. В рамките на практическата част учениците работиха в екипи по задачи за разпознаване и анализ на грешки в електрически схеми, тълкуване и обсъждане на логиката на управление в „умен дом“, както и демонстрации на дистанционно управление на дома чрез мобилен телефон: включване на осветление, следене на температурата, активиране на електронни брави и други функции на интелигентната система.

Благодарение на подготвения екип и модерната учебна база, участниците успяха да демонстрират реални приложения на умните електрически технологии и да покажат важността на практическото обучение в професионалната подготовка.

На събитието присъства и началникът на РУО – Търговище Елка Станчева, която поздрави преподавателя и учениците. Тя подчерта, че учителската професия днес е голямо предизвикателство, но когато на учениците им е интересно и активно участват, това е гаранция за тяхната успешна реализация.

Целта на кампанията „Да творим в екип“ е представяне на добри педагогически практики за повишаване качеството на професионалното образование.