Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт

Светослав Танчев
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
08.08.2025 02:23
Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, като налага вторични мита върху индийски стоки заради купуването на руски петрол от Индия, каза снощи американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за телевизия "Фокс нюз", предаде Ройтерс.

"Президентът Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, като налага вторични мита на Индия заради покупката на руски петрол", заяви финансовият министър в предаването "Спешъл репорт с Брет Байър" на телевизията.

На въпрос дали САЩ биха могли да наложат допълнителни мита и върху китайските стоки заради покупката на руски петрол от Пекин, Бесънт отговори, че Тръмп оставя отворени всички възможности за спиране на войната в Украйна и "митата за Китай биха могли да бъдат обсъдени в даден момент".

07.08.2025 20:31

Путин се срещна в Кремъл с индийския съветник по националната сигурност Аджит Довал

Руският президент Владимир Путин прие съветника по националната сигурност на индийския премиер Нарендра Моди Аджит Довал. До посещението се стигна на фона на решението на Вашингтон да увеличи митата върху индийските стоки поради покупките на руски
07.08.2025 15:57

Русия и Индия подчертаха ангажимента си към двустранното си стратегическо сътрудничество след влизането в сила на новите мита на Тръмп

Русия и Индия подчертаха ангажимента си към двустранното си стратегическо сътрудничество по време на преговори в Москва, състояли се броени часове след като наложените от американския президент Доналд Тръмп нови по-високи мита на вноса на индийски стоки влязоха в сила, предаде Ройтерс.
04.08.2025 08:41

Новите американски мита за внос на стоки от Индия променят перспективите пред отношенията между Делхи и Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп в сряда обяви, че от 7 август ще наложи 25-процентни мита върху целия индийски износ за САЩ и добави, че Индия ще бъде санкционирана с "неуточнена глоба" за това, че купува петрол и оръжия от Русия, предадоха
01.08.2025 08:47

Тръмп подписа нов указ с мита от 10 до 50 на сто за почти всички търговски партньори на САЩ и отложи влизането им в сила със 7 дни

Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за въвеждане на нови мита, които повишават средната ставка върху вноса на стоки от почти всички търговски партньори на САЩ с между 10 на сто и 50 на сто, предадоха световните
30.07.2025 01:01

Скот Бесънт предупреди Пекин, че покупките на руски петрол могат да доведат до 100-процентни мита за внос на стоки от Китай

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт съобщи, че е предупредил китайски официални лица, участвали в търговските преговори в Стокхолм, че продължаващите поръчки руски петрол, в нарушение на санкциите срещу Москва, ще доведат до налагането на високи американски мита за внос на стоки от Китай, предаде Ройтерс.
19.07.2025 02:00

Тръмп отново заплаши БРИКС с мита и заяви, че организацията „може бързо да приключи“

Американският президент Доналд Тръмп отново потвърди заплахата си, че ще наложи мита върху страните от БРИКС и заяви, че асоциацията може „бързо да бъде приключена“, ако някога „се формира по значим начин“, предаде Ройтерс. „Когато чуя за тази група
15.07.2025 20:12

Бразилия, Китай и Индия може да бъдат засегнати тежко от вторични санкции, предупреди генералният секретар на НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че страни като Бразилия, Китай и Индия може да бъдат засегнати тежко от вторични санкции, ако продължават да правят бизнес с Русия, предаде Ройтерс.

