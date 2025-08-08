Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, като налага вторични мита върху индийски стоки заради купуването на руски петрол от Индия, каза снощи американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за телевизия "Фокс нюз", предаде Ройтерс.

"Президентът Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, като налага вторични мита на Индия заради покупката на руски петрол", заяви финансовият министър в предаването "Спешъл репорт с Брет Байър" на телевизията.

На въпрос дали САЩ биха могли да наложат допълнителни мита и върху китайските стоки заради покупката на руски петрол от Пекин, Бесънт отговори, че Тръмп оставя отворени всички възможности за спиране на войната в Украйна и "митата за Китай биха могли да бъдат обсъдени в даден момент".