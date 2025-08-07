Зеленски е обсъдил с Макрон телефонния си разговор с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски днес е провел телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон, за да сподели с него гледната си точка за телефонния си разговор с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

В публикация в социалните мрежи след разговора си с Макрон, Зеленски написа, че все още няма публичен отговор от Русия за готовността ѝ за "истинско спиране на огъня".

"Координираме нашите позиции и по еднакъв гледаме на необходимостта от общо европейско виждане по ключови въпроси на сигурността на Европа", подчерта украинският президент.