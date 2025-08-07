Подробно търсене

Зеленски е обсъдил с Макрон телефонния си разговор с Тръмп

Валерия Динкова
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: AP Photo/Heinz-Peter Bader, File
Киев,  
07.08.2025 15:36
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски днес е провел телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон, за да сподели с него гледната си точка за телефонния си разговор с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

В публикация в социалните мрежи след разговора си с Макрон, Зеленски написа, че все още няма публичен отговор от Русия за готовността ѝ за "истинско спиране на огъня".

"Координираме нашите позиции и по еднакъв гледаме на необходимостта от общо европейско виждане по ключови въпроси на сигурността на Европа", подчерта украинският президент.

07.08.2025 14:34

Европа трябва да участва в мирния процес в Украйна, заяви Зеленски след разговор с Мерц

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна трябва да участва в мирния процес между Киев и Москва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на украинския държавен глава, направено след разговор с германския канцлер Фридрих
07.08.2025 09:55

Западни издания коментират готовността на Тръмп да се срещне с Путин и Зеленски

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е "отворен за среща" както с президента на Русия Владимир Путин, така и с президента на Украйна Володимир Зеленски. Левит уточни, че "руснаците са изявили желание за среща" с американския държавен глава.
07.08.2025 00:26

САЩ сега разбират по-добре условията, при които Русия ще сложи край на войната в Украйна, каза Марко Рубио

САЩ разбират по-добре условията, при които Русия би била готова да сложи край на войната в Украйна, след като пратеникът на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин, заяви американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.

