Ройтерс: Въпреки западните санкции руски производител на експлозиви е закупил оборудване, произведено от германската компания "Сименс"

Симеон Томов
Централата на германския индустриален гигант "Сименс" в баварската столица Мюнхен (24.06.2016 г.). Снимка: АП/ Matthias Schrader
Тбилиси/Хонконг ,  
07.08.2025 18:54
 (БТА)
Руски държавен производител на взривни вещества е заобиколил западните санкции, като е закупил оборудване, произведено от германската компания "Сименс" (Siemens AG) чрез посредник, внасящ технологии от Китай. Сделката е част от стремежа на Москва да увеличи военното си производство заради войната в Украйна, предаде Ройтерс. 

Придобиването на оборудването на "Сименс", необходимо за автоматизиране на машините във федералното държавно предприятие "Бийски олеумен завод" (БОЗ) край град Бийск в руския Алтайски край, Южен Сибир, е било осъществено чрез руски посредник, който доставя индустриална технология от китайски търговци на едро и прекупвачи, според митнически данни и запаси на държавни поръчки, прегледани от Ройтерс. 

Придобиването на оборудването показва как руските компании от военнопромишления комплекс са успели лесно да заобиколят западните санкции, за да увеличат производството си. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Москва краен срок до утре да сложи край на войната в Украйна и заплаши, че в противен случай ще бъдат наложени допълнителни санкции и високи мита. 

БОЗ е дъщерно дружество на федералното държавно предприятие Завод "Я. М. Свердлов", което е обект на санкции от страна на САЩ и Европейския съюз за подпомагане на руските военни действия в Украйна. 

БОЗ подписва споразумение през октомври 2022 г. за придобиване на оборудване от "Сименс" чрез руски посредник – компанията "Техприбор", както показва документацията за доставката. Малко преди изтичането на 140-дневния срок за доставка на оборудването "Техприбор" получава пратка от китайски доставчик на промишлено оборудване на име "Хуейчжоу Фън Тек" (Huizhou Funn Tek), базиран в провинция Гуандун, сочат митническите данни. 

Чрез съпоставяне на продуктовите кодове на "Сименс" с митническите кодове и преглед на описанията в документите, агенция Ройтерс установи, че две устройства за регулиране на мощността, доставени от "Хуейчжоу Фън Тек", са идентични с моделите, поръчани от БОЗ. 

Ройтерс не намери доказателства, че компанията "Сименс" е знаела, че оборудването ѝ се продава на руски производител на експлозиви. 

Говорител на германската мултинационална компания заяви, че "Сименс" стриктно спазва международните санкции и изисква същото от своите клиенти, но добави, че някои стоки могат да бъдат доставени в Русия без нейно знание. 

Компанията "Техприбор" не отговори на запитването на Ройтерс за коментар. Въпросите, изпратени до БОЗ и Завод "Я. М. Свердлов", също останаха без отговор. 

Въпреки че е добре документирано, че руските производители на отбранителна техника са се снабдявали със западни технологии чрез Китай, проверката на Ройтерс проследява пътя на оборудването, за да покаже как руска компания от военнопромишления комплекс може да се сдобие със западно оборудване с минимални затруднения. 

Откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., предприятието БОЗ в южния сибирски град Бийск продължава да се разраства. Предприятието строи ново съоръжение за производство на друг вид силно експлозивен материал, наречен RDX или хексоген, както разкри разследване на Ройтерс. 

Придобиването на автоматизирани машини е от решаващо значение за усилията на руския отбранителен сектор да произвежда повече боеприпаси. Те позволяват по-висока производителност с по-малко работници, което е от жизненоважно значение, като се има предвид, че секторът изпитва недостиг на работна ръка, според доклад от октомври 2024 г., изготвен от британския Кралския институт на Обединените въоръжени сили (RUSI – Royal United Services Institute), най-стария мозъчен тръст за отбрана и сигурност, и лондонската организация "Оупън сорс сентър" (Open Source Centre), която използва общодостъпни данни за проучването на конфликти, корупция и престъпност. 

Русия има ограничен опит в производството на собствени автоматизирани металорежещи машини и производителите на отбранителна техника често трябва да ги внасят. 

Полският военен анализатор Конрад Мужика заяви, че продължаващите доставки за Русия на мишини, произведени на Запад, удължават войната, като подхранват усилията на Москва за превъоръжаване. "Тези високопрецизни компоненти често са незаменими в съвременните производствени процеси, включително производството на ракети, сглобяването на безпилотни летателни апарати и модернизирането на танкове", заяви полският експерт. "Без тях способността на Русия да поддържа или разширява военните си усилия би била по-времеемка, скъпа и би представлявала по-голяма тежест за пазара на труда", подчерта той. 



 

/ВС/

