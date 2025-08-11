ПАП: Полската армия трябва да бъде готова за всеки потенциален сценарий, каза Доналд Туск

Премиерът на Полша Доналд Туск каза, че полската армия трябва да бъде готова за потенциална ескалация на глобалните въоръжени конфликти. Той се позова на скорошното предупреждение на американски генерал за възможна координирана атака на Китай и Русия през следващата година и половина, съобщи полската новинарска агенция ПАП.

В средата на юли командващият силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич заяви, че НАТО трябва да се подготви за възможността от едновременен въоръжен конфликт с Русия и Китай до 2027 г.

Днес Туск посочи, че "сигналите за необходимостта да сме готови за различни сценарии в следващите две години се приемат сериозно".

"Ще бъдем готови, мога да ви уверя в това без съмнение", каза той.

Премиерът на Полша допълни, че процесът на модернизация на полската армия и производството на оръжие е започнал с дългосрочна перспектива, но тя трябва да бъде подготвена за всички възможни събития преди 2027 г.

Туск отбеляза, че е много важно да се постигне пълна отбранителна способност в тясна координация със съюзниците. По думите му военните учения "Желязна защита", които ще се проведат съвместно със съюзнически страни в Полша през септември, ще служат именно на тази цел.



Полският премиер подчерта, че евентуалното започване на реални преговори между Русия и Украйна с участието на САЩ може да промени ситуацията в самата Украйна, но няма да промени общата оценка за руската политика и положението в региона.

"Независимо от сценария в Украйна, Полша, НАТО и ЕС трябва да са подготвени съвместно за всяка потенциална заплаха или акт на агресия от изток", заключи Туск.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)