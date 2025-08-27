Подробно търсене

Валерия Динкова
Укринформ: Ермак и Умеров обсъдиха мира в Украйна с представители на правителството на Саудитска Арабия
Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак (вляво) и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. Снимка: Ludovic Marin, Pool Photo via AP
Киев,  
27.08.2025 22:21
 (БТА)

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Андрий Ермак, и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНСО) Рустем Умеров обсъдиха начини за постигане на мир с министъра на отбраната и със съветника по национална сигурност на Саудитска Арабия, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на Ермак в приложението "Телеграм".

"Втори ден. Рияд. Заедно със секретаря на СНСО Рустем Умеров се срещнахме с министъра на отбраната на кралство Саудитска Арабия - негово кралско височество Халид бин Салман Ал Сауд. Основните теми на нашия разговор бяха пътищата за постигане на траен мир в Украйна и ролята на Саудитска Арабия в този процес. Проведохме и среща със съветника по национална сигурност, държавен министър и член на правителството на Саудитска Арабия Мусаед ал Айбан. Обменихме възгледите си за концепцията за гаранциите за сигурност на Украйна", написа Ермак.

Той подчерта, че Саудитска Арабия, под личното ръководство на крал Салман и престолонаследника и министър-председател Мохамед бин Салман Ал Сауд, има водеща роля в мирните инициативи в Украйна - от домакинство на срещи на съветниците по национална сигурност в рамките на инициативата "Формула за мир" на украинския президент Володимир Зеленски до тазгодишните преговори с делегацията на САЩ в Джеда.

"Украйна е изключително благодарна за решителния ангажимент на Саудитска Арабия да помогне за постигане на устойчив и справедлив мир в нашата страна", каза началникът на кабинета на украинския президент.

Вчера Ермак и Умеров се срещнаха с представители на катарското правителство в Доха, отбелязва Укринформ.

