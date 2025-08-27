Подробно търсене

Марин Милков
Уолстрийт откри сесията без големи промени в очакване на резултатите на "Енвидиа"
Снимка: AP/Richard Drew
Ню Йорк,  
27.08.2025 17:03
 (БТА)
Американските фондови пазари започнаха сесиите си днес с леки изменения, тъй като инвеститорите очакват финансовите резултати на американския гигант в производството на чипове "Енвидиа" (Nvidia), предаде Ройтерс.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши със 126,41 пункта, или 0,28 на сто, до 45 544,48 пункта малко след началото на търговията.

Широкообхватният индекс S&P 500 отчете ръст от 0,55 пункта, или 0,01 на сто, до 6386,28 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite се понижи с 52,614 пункта, или 0,24 на сто, достигайки 21 491,656 пункта.

