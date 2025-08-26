Подробно търсене

Европейските борси закриха сесиите в червено, парижкият индекс САС 40 се срина след опасения за стабилността на френското правителство

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Thibault Camus, архив
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
26.08.2025 19:44
 (БТА)
Водещите индекси на фондовите пазари в Европа закриха със спадове търговията. Сред основните пазари най-значително понижение отбелязват тези във Франция, след като министър-председателя Франсоа Байру поиска вот на доверие в парламента на 8 септември, което може да доведе до нова политическа и финансова несигурност в страната, предаде Си Ен Би Си.

Индексът САС 40, включващ 40-те компании с най-голяма борсова оценка, чиито акции се търгуват на борсата в Париж, отстъпи със 133,23 пункта или 1,7 на сто до 7709,81 пункта.

На този фон доходността на 10-годишните френски облигации скочи до най-високото си ниво от март.

Във Франкфурт DAX изтри 120,25 пункта или 0,5 на сто до 24 152,87 пункта.

Швейцарският SMI е надолу с 45,47 пункта, което представлява спад с 0,37 на сто до 12 160,89 пункта

На Лондонската фондова борса FTSE 100 отслабна с 55,6 пункта или 0,6 на сто до 9265,8 пункта, а миланският FTSE MIB – с 572,75 пункта или 1,32 на сто до 42 654,95 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 също се понижи - с 0,83 на сто до ниво 554,2 пункта.

