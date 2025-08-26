Доходността на френските държавни облигации се повиши до 5-месечен връх на фона на политическата несигурност във Франция

Доходността на 10-годишните френски облигации скочи днес до най-високото си ниво от март, а разликата спрямо италианските ценни книжа се сви до под 10 базисни пункта, предаде Ройтерс. Това стана след като основните опозиционни партии във Франция обявиха, че няма да подкрепят премиера Франсоа Байру на предстоящия през септември вот на доверие.

Перспективата за нова политическа нестабилност във Франция засили напрежението на световните пазари на облигации, които и без това са разтърсени от съмнения около независимостта на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, довели до продажбата на държавни облигации от САЩ, Великобритания и Япония.

За сметка на това, Германия отчете приток на капитали, а доходността по 10-годишните германски облигации се понижи с 2 базисни пункта до 2,73 на сто.

Доходността на 10-годишните френски облигации се повиши до 3,53 на сто в ранната търговия - най-високото равнище от март, продължавайщи започналото през предходния ден покачване. По-късно през деня тя се задържа на ниво от около 3,50 на сто.

Акциите на компаниите на Парижката фондова борса също поевтиняха, след като стана ясно, че премиерът Байру е напът да загуби доверието на парламента на 8 септември заради плановете си за значителни бюджетни съкращения. Финансовият министър Ерик Ломбар подчерта, че правителството все още се надява да постигне компромис с опозицията.

Спредът между доходността на 10-годишните френски и германски облигации, показател за премията, изисквана от инвеститорите, за да държат по-рисковите френски ценни книжа, нарасна с над 79 базисни пункта – най-високото ниво от април. Междувременно разликата с италианските ценни книжа – която преди две години беше над 150 пункта – се понижи за кратък период от време до под 10 базисни пункта.

"Очакваме по-голяма колебливост и натиск върху френските спредове през идните дни. Една от основните ни стратегии е да запазим малката разлика между Франция и Италия", коментира Мохит Кумар, главен икономист за Европа в "Джефрис" (Jefferies).

Случващото се в САЩ също е в центъра на вниманието, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че освобождава управителя на УФР Лиза Кук заради предполагаеми нарушения при ипотечни заеми – ход, който поставя под въпрос докъде се простира президентската власт по отношение на централната банка.

Кук отговори няколко часа по-късно, заявявайки, че "няма законови основания" и президентът "няма правомощия" да я отстрани.

"Опитът на Тръмп да освободи Кук от УФР ще бъде възприет като нова политическа намеса. Всяка загуба на доверие в централната банка би довела и до по-стръмна крива", добави Кумар. Кривите на доходност стават по-стръмни, когато доходността по дългосрочните облигации се покачва повече, отколкото по-краткосрочните облигации.

Доходността по 10-годишните италиански облигации днес остана без промяна на ниво от 3,60 на сто.