Ким Чен-ун ще се срещне с китайския лидер Си Цзинпин, съобщи Пекин

Китайското министерство на външните работи съобщи днес, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин в Пекин, предаде Асошиейтед прес.

Ким присъства вчера на китайски военен парад в Пекин заедно с други чуждестранни лидери, сред които руският президент Владимир Путин. Визитата е рядък случай на задгранично пътуване на Ким, отбелязва АП.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун каза, че двамата лидери ще обменят вижданията си по отношение на двустранни въпроси и въпроси от общо значение.

Той заяви, че присъствието на Ким на парада и преговорите със Си "са от огромно значение".

Севернокорейският лидер пристигна във вторник с влак в Пекин.