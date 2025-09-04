Подробно търсене

Ким Чен-ун ще се срещне с китайския лидер Си Цзинпин, съобщи Пекин
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун и китайският президент Си Цзинпин. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)
Пекин,  
04.09.2025 12:33
Китайското министерство на външните работи съобщи днес, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин в Пекин, предаде Асошиейтед прес. 

Ким присъства вчера на китайски военен парад в Пекин заедно с други чуждестранни лидери, сред които руският президент Владимир Путин. Визитата е рядък случай на задгранично пътуване на Ким, отбелязва АП.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун каза, че двамата лидери ще обменят вижданията си по отношение на двустранни въпроси и въпроси от общо значение. 

Той заяви, че присъствието на Ким на парада и преговорите със Си "са от огромно значение". 

Севернокорейският лидер пристигна във вторник с влак в Пекин.

