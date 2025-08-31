Човек е ранен, а 29 000 потребители са без ток след масирана атака с дронове по Черноморск и Одеска област, съобщиха местните власти

site.btaЧовек е ранен, а 29 000 потребители са без ток след масирана атака с дронове по Черноморск и Одеска област, съобщиха местните власти
Един човек е пострадал, а 29 000 абонати са без електричество в резултат на масирана атака с дронове по Черноморск и Одески област тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".
Руските сили масирано атакуваха Одеска област с дронове. Най-много пострада град Черноморск и околностите му. В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура. В момента над 29 000 абонати са без електричество, посочва Кипер в съобщението си.
По негова информация работата по възстановяване на електроснабдяването вече е започнала, като критичната инфраструктура се захранва от генератори.
В Черноморск са нанесени щети на частни къщи и административни сгради, на места са избухнали пожари, които бързо бяха потушени, информира още областният управител.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
