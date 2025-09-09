Подробно търсене

Германия и Франция настояват за по-строги европейски санкции срещу Русия, съобщи ДПА

Илиян Цвейн
Германия и Франция настояват за по-строги европейски санкции срещу Русия, съобщи ДПА
Германия и Франция настояват за по-строги европейски санкции срещу Русия, съобщи ДПА
Снимка: AP, архив
Брюксел,  
09.09.2025 10:45
 (БТА)
Етикети

Германия и Франция настояват за нови по-строги европейски санкции срещу Русия, насочени предимно към енергийния сектор, сочи документ, разпространен до други членки на ЕС, предаде ДПА.

В документа, с който се е запознала агенцията, се призовава за налагане на допълнителни санкции срещу петролни компании, като базираната в Москва "Лукойл", и доставчици на услуги, свързани с руската петролна индустрия. Това може да касае фирми, отговорни за износа на руски петрол към ЕС или търговията с руски суров петрол.

Берлин и Париж заявяват, че руският петрол остава основният източник на финансиране на Кремъл за войната срещу Украйна.

В документа се посочва още, че се обмисля разширяване на механизма, съгласно който се определя таван на цените на руския петрол, така че той да обхваща европейски компании, транспортиращи рафинирани продукти от руски петрол през трети страни.

Към момента се прилагат санкции за компании, участващи в транспортирането на руски петрол над така наречения ценови таван, в това число морски превозвачи и фирми, предлагащи застраховки, техническа поддръжка, финансиране или брокерски услуги.

Правителствата на Германия и Франция искат също да запълнят финансовите и логистичните пропуски, които позволяват на Русия да заобикаля съществуващите санкции.

Предложените мерки включват налагане на санкции на допълнителни руски банки и чуждестранни институции, свързани със Системата за обмен на финансови съобщения (SPFS) на централната банка на Русия.

В момента около 250 малки и средни банки са ангажирани в международни трансакции, подкрепящи военните действия на Русия, се посочва в документа.

Германия и Франция също обмислят санкции срещу компании, свързани с военно-промишления комплекс на Русия - от автомобилния и авиационния сектор, машиностроителни и електротехнически фирми, както и такива от сектора за добив и преработка на злато.

Предложенията ще бъдат включени в подготвяния 19-и пакет от санкции на ЕС срещу Русия, който ще изисква одобрение от всички членки на съюза.

/СЛС/

Свързани новини

09.09.2025 09:05

Петролът поскъпва в азиатската търговия на фона на по-скромно увеличение на добивите на ОПЕК+ и евентуални нови санкции срещу Русия

Котировките на петрола нараснаха в днешната азиатска търговия, след като през уикенда ОПЕК+ реши да увеличи добивите с по-малко от очакваното от анализаторите. Опасенията за ограничаване на доставките заради потенциални нови санкции срещу Русия също
08.09.2025 14:36

Кремъл заяви, че санкциите никога няма да накарат Русия да промени курса си

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че международните санкции никога няма да накарат Русия да промени курса си в Украйна, предаде Ройтерс. Агенцията припомня, че няколко часа по-рано САЩ и Европейският съюз посочиха, че обмислят
07.09.2025 20:08

Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля да наложи нови санкции на Русия заради войната ѝ срещу Украйна, предадоха световните агенции. Попитан в Белия дом от журналист дали е готов да обяви нов кръг от санкции, президентът отговори с

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:04 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация