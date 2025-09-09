Петролът поскъпва в азиатската търговия на фона на по-скромно увеличение на добивите на ОПЕК+ и евентуални нови санкции срещу Русия

Котировките на петрола нараснаха в днешната азиатска търговия, след като през уикенда ОПЕК+ реши да увеличи добивите с по-малко от очакваното от анализаторите. Опасенията за ограничаване на доставките заради потенциални нови санкции срещу Русия също тласнаха нагоре черното злато, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Brent от Северно море, който е референтен за Европа, се повишиха с 35 цента или 0,53 на сто до 66,37 долара за барел към 06:35 часа българско време.

Американският лек суров West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 32 цента или 0,51 на сто и един барел се продава за 62,58 долара.

Осем страни членки на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) се споразумяха в неделя да увеличат производството от октомври с 137 000 барела на ден. Това е далеч по-малко от месечните увеличения от около 555 000 барела на ден през септември и август, както и от ръстовете с 411 000 барела през юли и юни. Мнозина анализатори предвиждаха, че ОПЕК+ ще увеличи добивите с по-голям темп, посочва Ройтерс.

Предвид по-бързото нарастване на производството на ОПЕК+ през тази година и търсенето, което отново е под очакванията от началото на годината, свръхпредлагането на суров петрол остава основният фактор за развитието на цените, коментираха от "Хайтонг Секюритиз" (Haitong Securities).

Цените на петрола бяха подкрепени и от спекулациите за налагане на допълнителни санкции срещу Русия. Масирана руска атака в неделя засегна жилищни сгради в Киев и порази сградата на украинското правителство. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да премине към втора фаза на санкциите срещу Русия.

Специалният пратеник на ЕС за прилагането на санкциите Дейвид О'Съливан пристигна във Вашингтон заедно с делегация експерти, за обсъждане с американските представители на по-нататъшните санкции срещу Русия, съобщи Европейската комисия.

Допълнителните санкции срещу Русия биха намалили доставките ѝ на петрол за световните пазари, което би подкрепило по-високите цени на петрола, посочват експерти.