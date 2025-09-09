Популярната прокремълска руска журналистка Маргарита Симонян разкри, че е тежко болна

Подробно търсене

Владимир Арангелов
Главният редактор на руската медия Ар Ти Маргарита Симонян. Снимка: Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo чрез AP
Москва,  
09.09.2025 15:20
 (БТА)

Популярната прокремълска руска журналистка и коментаторка Маргарита Симонян разкри, че е била оперирана и е тежко болна в публикация в „Екс“ днес, предаде ДПА.

„Преди два часа се събудих от упойка и вече си хапвам парче шоколад. Все още ми е малко трудно да пиша. Благодарности към всички, които се безпокояха и се помолиха за мен. Обичам и ценя всеки един от вас“, написа Симонян. „Всичко, което ще се случи сега, е в ръцете на Бог. Ще се уповавам на Него“, добави тя.

В своя изява по телевизията в неделя тя за първи път направи коментари относно „сериозно, ужасно заболяване“. Тогава тя добави, че не е сигурна дали някога ще се появи отново в ефир.

Четиридесет и пет годишната Симонян е главен редактор на държавната телевизия „Россия сегодня“ и на Ар Ти, която излъчва на редица чужди езици. Западът смята Ар Ти за пропаганден канал на Кремъл.

Симонян фигурира в списък на ЕС със санкционирани лица, съставен след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година.

/ВС/

