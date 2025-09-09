Подробно търсене
Руски въздушен удар уби 24 пенсионери в Източна Украйна, съобщиха местните власти

Пенсионери, пострадали при руския удар срещу село Ярова в Донецка област, 9 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Alex Babenko
Киев,  
09.09.2025 21:02
 (БТА)
Руски въздушен удар уби 24 души, които са получавали в този момент пенсиите си в село в Източна Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти. Те призоваха президента Володимир Зеленски да поиска от съюзниците на Киев да увеличат натиска над Москва за прекратяване на войната.  

Руските войски проведоха офанзива в по-голямата част от Донецка област на фона на застой в дипломатическите усилия за постигане на мир след три години и половина на война.

Зеленски заяви, че планираща бомба е ударила село Ярова, на 24 км от контролирания от украинските сили град Словянск и на няколко километра от фронтовата линия.

"Директно срещу хората. Обикновени граждани. Точно в момента, когато са били раздавани пенсиите", написа украинският президент в социалната мрежа "Екс" на фона на кадри, показващи тела, разпръснати по земята.

Двадесет и четирима души са убити, а други 19 ранени, съобщи държавната Служба за извънредни ситуации. Всички загинали са възрастни хора, уточни областният управител Вадим Филашкин.  

"Светът не трябва да остава безмълвен", заяви Зеленски. "Светът не трябва да продължава да бездейства. Нужен е отговор от САЩ. Нужен е отговор от Европа. Нужен е отговор от Г-20", добави той.

