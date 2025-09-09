За да усетиш една война, трябва да бъдеш на място, казаха участници в делегация, посетила Киев

За да усетиш една война, трябва да бъдеш на място. Това е общото мнение на участниците в делегацията от български независими експерти, която преди дни посети Украйна по покана на президента Володимир Зеленски. На пресконференция в пресклуба на БТА в София участниците в посещението разказаха за участието си в Молитвената закуска в Киев, както и в тържествата по повод на Деня на независимостта на страната, заедно с представители на различни държави. Те споделиха впечатления както от срещите на високо равнище в Киев, така и от ситуацията в Украйна.

На пресконференцията беше съобщено, че участници в делегацията са били Соломон Паси, президент-основател на Атлантическия клуб в България; Максим Бехар, вицепрезидент на Атлантическия клуб; Велизар Шаламанов, директор „Отбранителна политика“ в Атлантически клуб; Иван Анчев, съпредседател на Атлантически съвет на България (АСБ). В Украйна са били Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, и журналистът и водещ от бТВ Светослав Иванов. На пресконференцията присъства и посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук, която изрази благодарност за подкрепата към страната ѝ.

Веднага след като си тръгнахме, руска ракета разруши един търговски център, който беше на 200-250 метра от нашия хотел, съобщи Максим Бехар. Той подчерта, че по време на престоя им там е било мирно, тъй като по същото време в страната са се намирали пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, както и премиерът на Канада.

Президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси сподели, че е бил впечатлен от добрата организация на домакините в условия на война.

Бомбите паднаха часове, след като напуснахме и това си беше късмет, каза Паси. В Украйна видях подем на националния дух и вяра в бъдещето. Войната за нас е геополитика, но за хората там е живот, отбеляза той.

Според Велизар Шаламанов, директор „Отбранителна политика“ в Атлантически клуб, в Украйна се водят няколко войни. По думите му първата е тази, водена на фронтовата линия. Според него обаче се води и друга, втора война, свързана с пораженията по цивилни обекти и жилищни сгради, които той нарече „терористични атаки“. По думите му паралелно с това се води и информационна война.

Вярата държи тези хора и те отстояват на най жестоката агресия, която Европа познава поне последните 80 години, смята Шаламанов.

Според Иван Анчев, съпредседател на Атлантически съвет на България, за да усетиш една война, трябва да бъдеш именно на място. Това посещение затвърди в мен вярата в крайната победа на украинския народ. Това не е лозунг, а мое дълбоко убеждение, смята той.