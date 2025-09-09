Подробно търсене

За да усетиш една война, трябва да бъдеш на място, казаха участници в делегация, посетила Киев

Иван Лазаров
За да усетиш една война, трябва да бъдеш на място, казаха участници в делегация, посетила Киев
За да усетиш една война, трябва да бъдеш на място, казаха участници в делегация, посетила Киев
В Националния пресклуб на БТА се проведе пресконференция по повод посещение на българска делегация в Украйна. На снимката (от ляво надясно): Велизар Шаламанов, Максим Бехар, посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук, Соломон Паси и Иван Анчев, споделят своите впечатления от срещите на високо равнище в Киев и ситуацията в Украйна. Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
София,  
09.09.2025 13:48
 (БТА)

За да усетиш една война, трябва да бъдеш на място. Това е общото мнение на участниците в делегацията от български независими експерти, която преди дни посети Украйна по покана на президента Володимир Зеленски. На пресконференция в пресклуба на БТА в София участниците в посещението разказаха за участието си в Молитвената закуска в Киев, както и в тържествата по повод на Деня на независимостта на страната, заедно с представители на различни държави. Те споделиха впечатления както от срещите на високо равнище в Киев, така и от ситуацията в Украйна.

На пресконференцията беше съобщено, че участници в делегацията са били Соломон Паси, президент-основател на Атлантическия клуб в България; Максим Бехар, вицепрезидент на Атлантическия клуб; Велизар Шаламанов, директор „Отбранителна политика“ в Атлантически клуб; Иван Анчев, съпредседател на Атлантически съвет на България (АСБ). В Украйна са били Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, и журналистът и водещ от бТВ Светослав Иванов. На пресконференцията присъства и посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук, която изрази благодарност за подкрепата към страната ѝ. 

Веднага след като си тръгнахме, руска ракета разруши един търговски център, който беше на 200-250 метра от нашия хотел, съобщи Максим Бехар. Той подчерта, че по време на престоя им там е било мирно, тъй като по същото време в страната са се намирали пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, както и премиерът на Канада. 

Президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси сподели, че е бил впечатлен от добрата организация на домакините в условия на война. 

Бомбите паднаха часове, след като напуснахме и това си беше късмет, каза Паси. В Украйна видях подем на националния дух и вяра в бъдещето. Войната за нас е геополитика, но за хората там е живот, отбеляза той. 

Според Велизар Шаламанов, директор „Отбранителна политика“ в Атлантически клуб, в Украйна се водят няколко войни. По думите му първата е тази, водена на фронтовата линия. Според него обаче се води и друга, втора война, свързана с пораженията по цивилни обекти и жилищни сгради, които той нарече „терористични атаки“. По думите му паралелно с това се води и информационна война.

Вярата държи тези хора и те отстояват на най жестоката агресия, която Европа познава поне последните 80 години, смята Шаламанов. 

Според Иван Анчев, съпредседател на Атлантически съвет на България, за да усетиш една война, трябва да бъдеш именно на място. Това посещение затвърди в мен вярата в крайната победа на украинския народ. Това не е лозунг, а мое дълбоко убеждение, смята той. 

/ЛРМ/

Свързани новини

09.09.2025 12:47

Покрай усилията за мирен диалог Русия продължава цинично да обстрелва цивилни обекти, каза посланикът на Украйна Олеся Илашчук

Свидетели сме, че покрай активните и неуморими усилия за мирен диалог, покрай усилията на САЩ, Европейския съюз и НАТО да се спре войната, Русия и режимът на Кремъл продължават цинично и варварски да обстрелват мирните жители, да разрушават цивилни обекти в Украйна. Това каза на пресконференция в Националния пресклуб на БТА Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:07 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация