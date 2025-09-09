Подробно търсене

Украйна и ЕС започват аналитичния преглед по глава "Земеделие“ от предприсъединителните преговори

Валерия Динкова
Работник в мелница мели пшеница в Хмелницка област, 6 август 2024 г. Снимка: AP Photo/Efrem Lukatsky
Киев,  
09.09.2025 19:46
 (БТА)

Украинска делегация и Европейската комисия започнаха да провеждат аналитични срещи в Брюксел по глава 11 от предприсъединителната рамка - "Селско стопанство и развитие на селските райони", предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на украинското Министерство на икономиката, околната среда и земеделието.

Украинската делегация е водена от заместник-министъра на икономиката, околната среда и земеделието Денис Башлик и включва вицепремиера за европейска и евроатлантическа интеграция Тарас Качка.

По време на встъпителното си слово Башлик благодари на ЕК за подкрепата ѝ и подчерта, че това партньорство играе важна роля в процеса на европейска интеграция на страната му.

По думите му Украйна прави нещо, което наистина ще остане в историята – продължавайки предприсъединителния процес за членство в ЕС по време на пълномащабна война. Това показва непоколебимото желание на Киев да бъде част от европейското семейство, въпреки изключителните предизвикателства, добави той.

Башлик заяви още, че земеделският сектор на страната е претърпял щети в размер на 74 млрд. евро заради войната. В допълнение към това 20% от селскостопанските площи или са загубени или са замърсени, а всеки пети земеделец в Украйна е мобилизиран в армията.

Междувременно, подобно на всички страни в ЕС, Украйна е изправена пред глобални предизвикателства като климатичните промени, суша и застаряване на селското население.

Въпреки това селското стопанство на Украйна продължава да се реформира чрез въвеждане на европейските стандарти в националното законодателство. Миналата година селскостопанският сектор генерира около 15% от БВП и осигури почти 60% от приходите от износ, отбеляза заместник-министърът.

От началото на войната, Киев е изнесъл с кораби над 230 млн. тона земеделска продукция и е спечелил над 81 млрд. долара приходи от износ.

Башлик подчерта, че интеграцията на Украйна не е едностранен процес, а взаимноизгодно начинание. С присъединяването си към ЕС Киев ще допринесе не само с огромния си селскостопански потенциал, но и с устойчивост, иновации и солидно ангажиране с общите ценности, подчерта той.

/ИТ/

