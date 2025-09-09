Над 787 млн. евро получава Гърция по отбранителната програма SAFE на ЕС, за Кипър са отпуснати почти 1,2 млрд.

Гърция успя да си осигури 787 699 283 в рамките на програмата „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE) на ЕС, съобщава гръцкото икономическо издание „Нафтемборики“. Днес Европейската комисия прие предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за укрепване на отбранителната готовност в ЕС.

Изданието припомня, че Гърция е внесла предложение за нисколихвени кредити в размер на 1,2 млрд. евро в подкрепа на гръцката отбранителна индустрия.

От своя страна за Кипър са предвидени 1 181 503 924 евро, съобщава кипърската новинарска агенция КНА.

Програмата SAFE бе приета от Съвета на ЕС през май 2025 г. 19 държави членки, включително България, изразиха намерение да участват в нея.

SAFE ще предоставя дългосрочни, евтини заеми, за да помогне на държавите членки да закупят спешно необходимото отбранително оборудване. SAFE също така ще позволи на ЕС да продължи да подкрепя Украйна, като асоциира отбранителната си промишленост към инструмента от самото начало.