Американският държавен секретар Марко Рубио определи навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство като "недопустимо", но не заяви ясно, дали според него става въпрос за преднамерени действия от страна на Москва, предаде Ройтерс.

НАТО вчера заяви, че планира да укрепи на отбраната на източния фланг на Европа, след като по-рано тази седмица Полша прехвана дронове, нарушили въздушното ѝ пространство.

"Смятаме, че това е неприемливо, жалко и опасно развитие", заяви Рубио пред журналисти в Израел, преди да отпътува за Великобритания.

По думите на Рубио "няма съмнение", че дроновете са вдигнати във въздуха умишлено. "Въпросът е дали дроновете специално са били насочени към Полша", отбеляза американският дипломат. "Ако доказателствата ни доведат до това заключение, тогава очевидно ще става въпрос за изключително ескалиращ ход", продължи Рубио. "Има и редица други възможности, но… бихме искали да разполагаме с всички факти и да се консултираме с нашите съюзници, преди да вземем конкретни решения", подчера държавният секретар на САЩ.

Президентът Доналд Тръмп в петък допусна възможността дроновете да са нарушили полското въздушно пространство по погрешка.

Дороти Ший, изпълняващ длъжността постоянен представител на САЩ в ООН, определи нарушаването на въздушното пространство на Полша като "тревожно" и заяви, че Вашингтон "ще защитава всеки сантиметър от територията на НАТО".