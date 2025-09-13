Подробно търсене

Николай Велев
Снимка: АП/Жаклин Мартин
Йерусалим ,  
13.09.2025 22:31
 (БТА)
Американският държавен секретар Марко Рубио определи навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство като "недопустимо", но не заяви ясно, дали според него става въпрос за преднамерени действия от страна на Москва, предаде Ройтерс.

НАТО вчера заяви, че планира да укрепи на отбраната на източния фланг на Европа, след като по-рано тази седмица Полша прехвана дронове, нарушили въздушното ѝ пространство.

"Смятаме, че това е неприемливо, жалко и опасно развитие", заяви Рубио пред журналисти в Израел, преди да отпътува за Великобритания. 

По думите на Рубио "няма съмнение", че дроновете са вдигнати във въздуха умишлено. "Въпросът е дали дроновете специално са били насочени към Полша", отбеляза американският дипломат. "Ако доказателствата ни доведат до това заключение, тогава очевидно ще става въпрос за изключително ескалиращ ход", продължи Рубио. "Има и редица други възможности, но… бихме искали да разполагаме с всички факти и да се консултираме с нашите съюзници, преди да вземем конкретни решения", подчера държавният секретар на САЩ.

Президентът Доналд Тръмп в петък допусна възможността дроновете да са нарушили полското въздушно пространство по погрешка.

Дороти Ший, изпълняващ длъжността постоянен представител на САЩ в ООН, определи нарушаването на въздушното пространство на Полша като "тревожно" и заяви, че Вашингтон "ще защитава всеки сантиметър от територията на НАТО". 

/НВ/

Свързани новини

13.09.2025 15:21

ПАП: Варшава отхвърля всякаква дезинформация, според която Киев стои зад нахлуването на дронове в полското въздушно пространство

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Полша отхвърля всякакви манипулации и дезинформация, предполагащи, че Украйна е виновна за нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство на фона на масирания удар на Русия срещу Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.
13.09.2025 03:30

Зеленски заяви, че много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, предаде
13.09.2025 01:30

САЩ се присъединяват към западните съюзници в критиката срещу Русия за навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша

САЩ присъединиха към западните съюзници в съвместно изявление, за да изразят загриженост относно навлизането на дронове на Русия във въздушното пространство Полша и да обвинят Москва в нарушаване на международното право и основополагащия Устав на
12.09.2025 21:19

ПАП: Варшава изрази задоволството си от реакцията на НАТО по повод нахлуването на руските дронове

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Полша и НАТО са преминали теста в отговора си на нарушението на въздушното пространство от руските дронове и посочи, че са водени разговори със САЩ и Канада, предаде полската новинарска агенция ПАП.
12.09.2025 18:47

НАТО съобщи, че предприема допълнителни действия в защита на източния фланг на алианса

НАТО ще предприеме допълнителни действия за защита на източния фланг на алианса, което включва повишаване на обмена на данни и гъвкаво присъствие, съобщиха на пресконференция в централата на пакта генералният секретар на организацията Марк Рюте и върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич.
12.09.2025 13:28

ЕС е привикал представителите на Русия и Беларус, за да протестира срещу нарушаването на полското въздушно пространство

Дипломатическите представители на Русия и на Беларус са били привикани вчера в Европейската служба за външна дейност по повод случая с нарушаването на полското въздушно пространство, съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция в
12.09.2025 10:22

Виктор Орбан: Нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове е недопустимо

Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша е недопустимо, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за унгарското държавно радио, предаде Ройтерс.Орбан каза още, че Унгария проявява солидарност със своя "исторически съюзник" Полша.
11.09.2025 14:02

Кремъл заяви, че няма да коментира повече навлизането на дронове в Полша

Кремъл описа като "нищо ново" твърденията на Полша и други европейски страни, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, които са били свалени над Полша, и че Москва няма да коментира повече темата, съобщи Ройтерс.  Полша,
11.09.2025 13:11

Полският президент Карол Навроцки: Атаката с дронове е била опит да се тества способността за реакция на Полша и на НАТО

Влизането на руски дронове в полското въздушно пространство в сряда беше опит да се тества способността на Полша и НАТО да реагират, каза днес полският президент Карол Навроцки пред войници, предаде Ройтерс. Съветът за сигурност на ООН ще проведе

