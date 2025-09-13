Подробно търсене

САЩ се присъединяват към западните съюзници в критиката срещу Русия за навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша

Виктор Турмаков
САЩ се присъединяват към западните съюзници в критиката срещу Русия за навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша
САЩ се присъединяват към западните съюзници в критиката срещу Русия за навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша
Пожарникари оглеждат къща в Полша, поразена от дрон. 11 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Czarek Sokolowski
Варшава,  
13.09.2025 01:30
 (БТА)

САЩ присъединиха към западните съюзници в съвместно изявление, за да изразят загриженост относно навлизането на дронове на Русия във въздушното пространство Полша и да обвинят Москва в нарушаване на международното право и основополагащия Устав на ООН, предаде Ройтерс. 

Изявлението, прочетено от държавния секретар на МВнР на Полша Марчин Босацки преди заседание на Съвета за сигурност, също така призовава Русия да спре „агресията си срещу Украйна“ и да се въздържи от по-нататъшни провокации. Съвместното изявление е подкрепено от 43 държави.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че нахлуването на дронове на Русия в Полша може да е било грешка.

„Знаем, че това не е било грешка“, заяви Босацки пред съвета във Варшава.  Той показа снимки на свален дрон, като посочи руски надписи върху части от него. „Полша няма да бъде сплашена“, допълни той.

/ВТ/

Свързани новини

12.09.2025 21:19

ПАП: Варшава изрази задоволството си от реакцията на НАТО по повод нахлуването на руските дронове

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Полша и НАТО са преминали теста в отговора си на нарушението на въздушното пространство от руските дронове и посочи, че са водени разговори със САЩ и Канада, предаде полската новинарска агенция ПАП.
12.09.2025 18:47

НАТО съобщи, че предприема допълнителни действия в защита на източния фланг на алианса

НАТО ще предприеме допълнителни действия за защита на източния фланг на алианса, което включва повишаване на обмена на данни и гъвкаво присъствие, съобщиха на пресконференция в централата на пакта генералният секретар на организацията Марк Рюте и върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич.
12.09.2025 17:39

"Файненшъл таймс": Какъв е планът на Владимир Путин срещу източния фланг на НАТО?

Ако намерението на Владимир Путин беше да използва ранната сутрешна атака с дронове в Полша, за да тества въздушната отбрана на НАТО, руският президент би бил много доволен от резултата.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:34 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация