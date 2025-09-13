САЩ се присъединяват към западните съюзници в критиката срещу Русия за навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша

САЩ присъединиха към западните съюзници в съвместно изявление, за да изразят загриженост относно навлизането на дронове на Русия във въздушното пространство Полша и да обвинят Москва в нарушаване на международното право и основополагащия Устав на ООН, предаде Ройтерс.

Изявлението, прочетено от държавния секретар на МВнР на Полша Марчин Босацки преди заседание на Съвета за сигурност, също така призовава Русия да спре „агресията си срещу Украйна“ и да се въздържи от по-нататъшни провокации. Съвместното изявление е подкрепено от 43 държави.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че нахлуването на дронове на Русия в Полша може да е било грешка.

„Знаем, че това не е било грешка“, заяви Босацки пред съвета във Варшава. Той показа снимки на свален дрон, като посочи руски надписи върху части от него. „Полша няма да бъде сплашена“, допълни той.