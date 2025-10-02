ПАП: Президентът на Полша обеща развитие на полските отбранителни технологии

Полският президент Карол Навроцки заяви, че ще направи всичко възможно, за да развие полските отбранителни технологии, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Той направи това изявление по време на откриването на новата академична година в Гданския технологичен университет. Навроцки заяви, че предизвикателствата пред Полша изискват сътрудничество между държавата, учените и студентите.

„Като нация можем да постигнем много, ако, от една страна, държавата инвестира в научни и академични изследвания, а от друга страна, имаме отличен персонал и изключителни студенти, които се грижат за нашето бъдеще“, каза той.

Президентът цитира проекти като Централния транспортен възел и разработването на системи за борба с дронове и безпилотни летателни апарати.

„Като президент на Полша ще направя всичко, за да доведа нашите отбранителни технологии в 21-ви век“, каза той и добави, че в рамките на Бюрото за национална сигурност на Полша ще бъде създаден Департамент за пробивни технологии.

Навроцки говори и за авторитета, с който се ползват полските учени.

„Представители на най-големите американски компании казват, че инженерните умения, езиковите умения и технологичният напредък в Полша са оценени най-високо в цяла Европа и те знаят, че Полша е конкурент за целия свят“, каза той.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)