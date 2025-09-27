Подробно търсене

Украинските сили съобщиха, че тази нощ са свалили или отклонили 97 руски дрона

Валерия Динкова
Разрушения след руска атака в Одеса, 24 юли 2025 г. Снимка: AP Photo/Michael Shtekel
Киев,  
27.09.2025 10:00
 (БТА)

Украинските отбранителни сили през нощта са прехванали или отклонили 97 от общо 115 дрона, изстреляни от Русия срещу Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинските Военновъздушни сили в приложението "Телеграм".

Те уточниха, че повечето от дроновете, с които Москва е атакувала, са били ирански безпилотни летателни апарати "Шахед".

До 9 ч. тази сутрин са свалени или отклонени 97 дрона в Северна, Южна, Източна и Централна Украйна.

Украинските ВВС потвърдиха, че 17 дрона са достигнали целите си на шест места, а на още две места са паднали отломки от два свалени дрона.

Руските въздушни атаки тази нощ са нанесли щети на железопътна инфраструктура в Одеска област, съобщи в "Телеграм" държавната железопътна компания "Укрзализница".

"Миналата нощ руски дронове атакуваха железопътна инфраструктура в Одеска област, причинявайки щети. За щастие няма пострадали служители на железницата или пътници. Благодарение на бързите действия всички пътнически влакове бяха спрени на безопасно разстояние от мястото на удара", се казва в изявлението.

Движението на влаковете вече е възстановено, уточни компанията.

В ранните часове тази сутрин около 9000 жители останаха без електричество след руските удари срещу Запорожка област.

Вчера един човек е бил убит, а 12 ранени при руските атаки срещу Херсонска област, заяви ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Прокудин.

/ВД/

Свързани новини

26.09.2025 22:35

Путин лъже, когато твърди, че руските сили постигат целите си на бойното поле, каза Зеленски

Руските въоръжени сили вече са понесли загуби от над 3000 души само при украинската контраофанзива в Добропиля, а руският президент Владимир Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него, когато твърди, че неговите войски постигат целите си. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, съобщи Укринформ.
26.09.2025 20:29

Лукашенко заяви, че Путин има предложение, което Украйна трябва да приеме

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви след среща с руския си колега Владимир Путин, че е има "добро предложение" на масата за преговори, което украинското ръководство трябва да приеме, ако не иска да изгуби цялата страна, предаде Ройтерс.
26.09.2025 19:16

Унгария разкритикува Зеленски заради изказването му за евентуално навлизане на дронове над Украйна; Киев реагира остро

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто разкритикува украинския президент Володимир Зеленски заради неговото изказване, че украинското въздушно пространство вероятно е било нарушено от унгарски разузнавателни дронове, предаде Ройтерс.

