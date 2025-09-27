Украинските сили съобщиха, че тази нощ са свалили или отклонили 97 руски дрона

Украинските отбранителни сили през нощта са прехванали или отклонили 97 от общо 115 дрона, изстреляни от Русия срещу Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинските Военновъздушни сили в приложението "Телеграм".

Те уточниха, че повечето от дроновете, с които Москва е атакувала, са били ирански безпилотни летателни апарати "Шахед".

До 9 ч. тази сутрин са свалени или отклонени 97 дрона в Северна, Южна, Източна и Централна Украйна.

Украинските ВВС потвърдиха, че 17 дрона са достигнали целите си на шест места, а на още две места са паднали отломки от два свалени дрона.

Руските въздушни атаки тази нощ са нанесли щети на железопътна инфраструктура в Одеска област, съобщи в "Телеграм" държавната железопътна компания "Укрзализница".

"Миналата нощ руски дронове атакуваха железопътна инфраструктура в Одеска област, причинявайки щети. За щастие няма пострадали служители на железницата или пътници. Благодарение на бързите действия всички пътнически влакове бяха спрени на безопасно разстояние от мястото на удара", се казва в изявлението.

Движението на влаковете вече е възстановено, уточни компанията.

В ранните часове тази сутрин около 9000 жители останаха без електричество след руските удари срещу Запорожка област.

Вчера един човек е бил убит, а 12 ранени при руските атаки срещу Херсонска област, заяви ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Прокудин.