Подробно търсене

ОБНОВЕНА Унгария разкритикува Зеленски заради изказването му за евентуално навлизане на дронове над Украйна; Киев реагира остро

Николай Станоев
Унгария разкритикува Зеленски заради изказването му за евентуално навлизане на дронове над Украйна; Киев реагира остро
Унгария разкритикува Зеленски заради изказването му за евентуално навлизане на дронове над Украйна; Киев реагира остро
Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто и украинският му колега Андрий Сибиха се ръкуват след среща в Будапеща, 30 септември 2024 г. Снимка: Robert Hegedus/МТИ чрез АП
Будапеща/Киев,  
26.09.2025 19:16 | ОБНОВЕНА 26.09.2025 21:40
 (БТА)
Етикети

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто разкритикува днес украинския президент Володимир Зеленски заради неговото изказване, че украинското въздушно пространство вероятно е било нарушено от унгарски разузнавателни дронове, предаде Ройтерс.

"Президентът Володимир Зеленски започва да полудява от антиунгарските си настроения. Привиждат му се чудовища", написа Сиярто в социалната мрежа "Фейсбук".

Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха реагира остро, като разкритикува "моралната деградация" на унгарското правителство, съобщи Укринформ.

"Започваме да виждаме много неща, Пeтeр, включително лицемерието и моралната деградация на вашето правителство, откритата и тайна работа срещу Украйна и останалата част от Европа, служейки като лакей на Кремъл. Никакви ваши атаки срещу нашия президент няма да променят това, което ние - и всички - виждаме", написа Сибиха в социалната мрежа "Екс".

/НС/

Свързани новини

26.09.2025 17:04

Държави от ЕС, включително България, заявиха, че изграждането на "стена срещу дронове" е приоритет, заяви еврокомисарят по отбраната

Изграждането на "стена срещу дронове" в Европа за борба със заплахата от Русия "е приоритет" за няколко държавни от ЕС, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Франс прес.
26.09.2025 16:48

Украйна регистрира нарушения на въздушното си пространство от дронове по границата с Унгария

Украйна е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от разузнавателни дронове, които вероятно са унгарски, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
26.09.2025 12:59

Орбан казал на Тръмп, че отказът от руската енергия ще постави унгарската икономика "на колене"

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че страната му ще продължи да се снабдява с изкопаеми горива от Русия въпреки позицията на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:54 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация