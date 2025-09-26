Унгария разкритикува Зеленски заради изказването му за евентуално навлизане на дронове над Украйна; Киев реагира остро

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто разкритикува днес украинския президент Володимир Зеленски заради неговото изказване, че украинското въздушно пространство вероятно е било нарушено от унгарски разузнавателни дронове, предаде Ройтерс.

"Президентът Володимир Зеленски започва да полудява от антиунгарските си настроения. Привиждат му се чудовища", написа Сиярто в социалната мрежа "Фейсбук".

Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха реагира остро, като разкритикува "моралната деградация" на унгарското правителство, съобщи Укринформ.

"Започваме да виждаме много неща, Пeтeр, включително лицемерието и моралната деградация на вашето правителство, откритата и тайна работа срещу Украйна и останалата част от Европа, служейки като лакей на Кремъл. Никакви ваши атаки срещу нашия президент няма да променят това, което ние - и всички - виждаме", написа Сибиха в социалната мрежа "Екс".