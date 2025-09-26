Украйна регистрира нарушения на въздушното си пространство от дронове по границата с Унгария

Украйна е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от разузнавателни дронове, които вероятно са унгарски, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той написа в приложението "Телеграм", че предварителното разследване показва, че дроновете може да са извършвали разузнаване на промишления потенциал в пограничните райони в Западна Украйна.

"Наредих цялата налична информация да бъде проверена и да се изготвят спешни доклади за всеки регистриран инцидент", добави Зеленски, след като се срещна с висшето военно командване на Украйна.