Украйна регистрира нарушения на въздушното си пространство от дронове по границата с Унгария

Валерия Динкова
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: АП/Richard Drew
Киев,  
26.09.2025 16:48
 (БТА)
Украйна е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от разузнавателни дронове, които вероятно са унгарски, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той написа в приложението "Телеграм", че предварителното разследване показва, че дроновете може да са извършвали разузнаване на промишления потенциал в пограничните райони в Западна Украйна.

"Наредих цялата налична информация да бъде проверена и да се изготвят спешни доклади за всеки регистриран инцидент", добави Зеленски, след като се срещна с висшето военно командване на Украйна.

26.09.2025 17:04

Държави от ЕС, включително България, заявиха, че изграждането на "стена срещу дронове" е приоритет, заяви еврокомисарят по отбраната

Изграждането на "стена срещу дронове" в Европа за борба със заплахата от Русия "е приоритет" за няколко държавни от ЕС, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Франс прес.
26.09.2025 16:09

Укринформ: Украинският генерален щаб потвърди удара срещу руската петролна рафинерия в Краснодарския край

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди, че е бил нанесен удар с дронове срещу руска петролна рафинерия, разположена в селището Афипский в Краснодарския край. "Като част от усилията за намаляване на офанзивния потенциал на
26.09.2025 16:05

АНП: Украйна ще може да произвежда оръжия в Нидерландия

Нидерландия отваря вратите си за украински производители на оръжие. Министерството на отбраната разработва план, който ще им позволи да сглобяват продуктите си в нидерландски фабрики. Специалната работна група "Украйна" към министерството обяви това на европейски форум за иновации в областта на отбраната в Хага, съобщи вестник „Aлгемеене Дагблад“, цитиран от Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.
26.09.2025 14:32

Украйна създава подразделение на безпилотни системи за противовъздушна отбрана, заяви главнокомандващият на въоръжените сили

Украинските военновъздушни сили ще създадат ново подразделение - сили с безпилотни системи за противовъздушна отбрана, за да бъде гарантирана защитата на цивилното население и на критичната инфраструктура срещу атаки с дронове, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.Обявлението бе направено от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски в беседа с журналисти.

