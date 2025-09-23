Подробно търсене

Зеленски e обсъдил въпроса за оръжейни доставки с американския пратеник Келог

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Ню Йорк, Киев,  
23.09.2025 06:02
 (БТА)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с емисаря на Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог въпроса за оръжейни доставки, предаде Ройтерс.

„Информирах Келог за ситуацията на фронта и резултатите от контраофанзивната операция близо до Добропиля и Покровск. Засегнахме и развитието на сътрудничеството между Украйна и САЩ“, заяви още Зеленски в публикация в „Екс“.

 

 

/ГГ/

