Зеленски e обсъдил въпроса за оръжейни доставки с американския пратеник Келог

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с емисаря на Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог въпроса за оръжейни доставки, предаде Ройтерс.

„Информирах Келог за ситуацията на фронта и резултатите от контраофанзивната операция близо до Добропиля и Покровск. Засегнахме и развитието на сътрудничеството между Украйна и САЩ“, заяви още Зеленски в публикация в „Екс“.