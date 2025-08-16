Подробно търсене

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска приближиха страните към вземането на нужните решения, заяви Владимир Путин

Николай Велев
Преговорите между Русия и САЩ в Аляска приближиха страните към вземането на нужните решения, заяви Владимир Путин
Преговорите между Русия и САЩ в Аляска приближиха страните към вземането на нужните решения, заяви Владимир Путин
Снимка: Михаил Метцел, "Спутник", кремълски пул чрез АП
Москва ,  
16.08.2025 18:39
 (БТА)
Етикети

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения, каза руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС. 

"Разговорът беше много откровен, съдържателен и по мое мнение това ни приближава към нужните решения", заяви държавният глава на заседание в Кремъл, посветено на резултатите от вчерашните преговори в Анкоридж. "Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище", отбеляза Путин. "Имаше възможност спокойно и подробно да изложим" руската позиция, добави той.

Путин обеща да разкаже подробно на всички участници заседанието в Кремъл за срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп.

Заседанието в Кремъл продължи при закрити врата.

 

/НВ/

Свързани новини

16.08.2025 16:43

Лидерите на държавите от "Коалицията на желаещите" Макрон, Стармър и Мерц ще разговарят утре за Украйна, заяви Елисейският дворец

Лидерите на държавите от "Коалицията на желаещите" - френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще разговарят утре за Украйна, съобщи агенция Франс прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.
16.08.2025 16:13

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че приветства усилията на Тръмп да сложи край на войната в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц каза днес, че приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна и да постигне траен мир след срещата на върха в Аляска между Тръмп и руския лидер Владимир Путин, предаде Ройтерс.
16.08.2025 13:36

Срещата между Тръмп и Путин за войната в Украйна заема челно място в сръбските медии

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска за обсъждане на край на войната в Украйна заема челно място в сръбската преса днес. Електронните издания на големите сръбски медии публикуваха подробна
16.08.2025 12:37

Тръмп потвърди, че ще приеме Зеленски в Белия дом на 18 август

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи след срещата си на върха с руския си колега Владимир Путин, че ще приеме в Овалния кабинет на Белия дом в понеделник следобед украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс. „Ако всичко се получи, ще
16.08.2025 10:56

Зеленски съобщи, че ще проведе среща с Тръмп на 18 август във Вашингтон

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмр в понеделник във Вашингтон, предадоха украински медии и световните агенции. Срещата между двамата ще последва срещата на върха на Тръмп с Путин в
16.08.2025 10:33

Тръмп информира и европейски лидери за срещата си с Путин в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обади на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на европейски лидери, за да ги информира за срещата си в Аляска с президента на Русия Владимир Путин, предадоха световните агенции, като се
16.08.2025 09:40

Тръмп и Путин се срещнаха, а сега какво следва за двамата и за Украйна, питат се британски издания

Водеща тема за британските издания е срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ, състояла се в Аляска. Темата е от особено значение за Лондон заради това, че той е силен поддръжник на Украйна и има дългогодишни привилегировани отношения с
16.08.2025 08:54

Няма сделка, но няма и последствия за Путин. Срещата в Аляска открои предела на възможностите на Тръмп, коментират американски медии

Няма сделка, но няма и последствия за Путин, пише американският в "Ню Йорк таймс" след вчерашната среща между президентите на Русия и на САЩ в Анкоридж, в Аляска. Продължилият по-малко от три часа разговор завърши без обещания и без въпроси, е
16.08.2025 03:59

Тръмп и Путин направиха изчерпателни изявления, затова и решиха да се откажат от въпроси на пресконференцията, заяви говорителят на Кремъл

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп след срещата си в Анкоридж (щата Аляска) направиха изчерпателни изявления, затова беше взето решение да се откажат да отговарят на журналистически въпроси на съвместната си пресконференция, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
16.08.2025 02:59

Тръмп и Путин отбелязаха прогрес и разбирателство за края на войната в Украйна след срещата си в Аляска, но няма споразумение

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че той и руският му колега Владимир Путин не са постигнали споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна след срещата им снощи в Аляска, въпреки че Путин намекна, че са постигнали
15.08.2025 23:44

"Ню Йорк таймс": Тръмп и Путин тръгнаха от летището в една лимузина и без преводачи

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп напуснаха летището заедно, в една лимузина и без преводачи, след пристигането на руския лидер в Аляска, съобщи в. „Ню Йорк таймс“.
15.08.2025 22:21

Путин и Тръмп се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим в Анкоридж; качиха се в черен кадилак

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, се ръкуваха пред медиите и минаха заедно по червения килим, разстлан за тях на пистата на военната база "Елмендорф-Ричардън", бе излъчено на живо от пресслужбата на Белия дом и телевизия "Фокс 9".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:15 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация