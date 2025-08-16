Срещата между Тръмп и Путин за войната в Украйна заема челно място в сръбските медии

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска за обсъждане на край на войната в Украйна заема челно място в сръбската преса днес.

Електронните издания на големите сръбски медии публикуваха подробна информация преди, по време и след срещата между двамата президенти.

Вестник "Политика" цитира Тръмп на първата си страница: "Срещата е чиста десетка!" Изданието публикува и оценката на американския президент, че разговорът с руския му колега е постигнал напредък за установяването на мир в Украйна.

В. "Данас" също поставя начело темата, като публикува реакцията на Кремъл на срещата и уточнението защо руската страна не е отговорила на въпросите на журналистите след края на разговорите.

В. "Вечерни новости" писа подробно за изявленията на двамата президенти, включително и за последвалия разговор на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски. На страниците си вестникът отделя място и за анализ на невербалната реч по време на разговорите в Аляска, както и на мнението на унгарския президент Виктор Орбан, който казва: „Светът е по-безопасно място днес, отколкото беше вчера“.

А в. "Блиц" излезе тази сутрин със заглавие: "Буря след срещата на върха между Тръмп и Путин. Ключово условие на Тръмп не е изпълнено!"

Националната телевизия РТС подробно информира за разговорите в Аляска, както и на уеб страницата си под заглавие: "Ехо от срещата на върха, очевидна победа на Русия, Зеленски е готов за тристранна среща".

РТС в детайли публикува реакциите на унгарския президент Виктор Орбан, френският президент Емануел Макрон и други европейски лидери, както и реакциите в Сената на САЩ.