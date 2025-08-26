Подробно търсене

Владимир Сахатчиев
Китай и Русия трябва заедно да защитават интересите си в сферата на сигурността и развитието, каза Си Цзинпин
Китайският президент Си Цзинпин маха при пристигането си в Лхаса при посещение в Тибетския автономен район на Китай, 20 август 2025 г. (Yan Yan/Xinhua via AP)
Пекин,  
26.08.2025 10:07
Китай и Русия трябва заедно да защитават интересите си в сферата на сигурността и развитието в усилията си за изграждане на "по-справедлив" световен ред. Това каза китайският президент Си Цзинпин пред гостуващия председател на руския парламент Вячеслав Володин, цитиран от официалната агенция Синхуа.

Двете страни трябва да запазят традиционното си приятелство и да укрепят стратегическото доверие помежду си, допълни китайският лидер.

"Страните трябва да запазят традиционното приятелство, да укрепят стратегическото доверие помежду си, а също и обмена и сътрудничеството си в редица области. Те трябва заедно да бранят интересите си в сферата на сигурността и развитието, да обединят страните от Глобалния юг и да се придържат към истински многостранен подход, като съдействат за развитието на световния ред в по-справедлива и рационална посока", посочи Си.

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че след две седмици може да наложи "тежки" санкции на Русия в зависимост от това дали има напредък в прекратяването на руската инвазия, отбелязва Ройтерс.

По-рано този месец Тръмп се срещна с колегата си Владимир Путин в Аляска, но не успя да го убеди да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски.

Вчера милиардерът републиканец обяви, че Китай трябва да увеличи износа за САЩ на редкоземни магнити, или  в противен случай ще наложи на Пекин "200-процентни мита".

Председателят на руската Дума Вячеслав Володин, който във вътрешнополитически план е ключова фигура в обкръжението на Путин, пристигна в Пекин вчера в навечерието на предстоящото посещение на руския лидер в Китай в края на тази седмица, където ще се срещне с десетки световни лидери от Глобалния юг, сред които  индийския министър-председател Нарендра Моди, в рамките на форум за сигурност.

Индийските износители се готвят за влизането в сила от утре на нови 25-процентни мита като наказание за това, че Делхи купува руски петрол.

Путин ще бъде и най-почетният чуждестранен гост на военния парад в Пекин идната седмица по случай юбилейната 80-та годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война.

В навечерието на събитието, което се очаква да бъде голяма публична демонстрация на модернизираните китайски въоръжени сили, Пекин разгърна кампания в общественото пространство, чието основно послание е, че Китай и бившият Съветски съюз са изиграли ключова роля на азиатския и европейския театър на бойните действия по време на Втората световна война.

Китайско-руските отношения са "източник на стабилност за световния мир", каза Си.

 

 

 

 

Към 10:46 на 26.08.2025 Новините от днес

